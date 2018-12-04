Drops: Изучайте 31 язык - обучающее приложение, с помощью которого можно изучать различные иностранные языки с помощью потрясающих минималистичных иллюстраций и быстрых мини-игр.
Помимо популярных языков, таких как английский, испанский, французский, немецкий или итальянский, в приложении присутствуют множество экзотических: японский, китайский, корейский, арабский, иврит, португальский, датский, венгерский, хинди, тагальский и даже исландский, причем список языков пополняется ежемесячно. Также присутствует возможность изучать диалекты, например севернокитайский и кантонский китайский, кастильский и латино-американский испанский, американский и британский английский и пр.
Основные возможности:
Полностью визуальное приложение - используются изображения для того, чтобы связать их с содержанием.
Занятия всего по пять минут в день.
Практика без усилий - приложение, которое не позволяет бесцельно тратить время на игры: вместо этого вы получаете ценное приобретение – знание иностранного языка;
Быстрый ход урока: набор текста на клавиатуре телефона может быть утомительным процессом, поэтому основная цель приложения это быстрый темп, мини-игры и визуальная подача.
Никакой грамматики, только отобранные слова, которые обладают высокой практической значимостью. В приложении так же есть уроки «алфавита» для новичков на корейском, японском, китайском, русском, арабском, иврите и хинди;