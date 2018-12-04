Словари ABBYY Lingvo – приложение с поддержкой офлайн-режима переведет слова и фразы с 20 языков. Присутствуют 11 бесплатных словарей, которые можно расширить

Русский язык - сборник правил русского языка, с помощью которого любой пользователь сможет повысить уровень своей грамотности и развить культуру письма. Программа

Аудио уроки Английского языка – аудио уроки позволят постичь азы разговорного английского языка. Структура программы очень простая – пять аудио уроков с русским

Чешский язык за 7 уроков 2.1.4 для Android

Чешский язык за 7 уроков - бесплатный курс чешского языка для начинающих, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой чешский до уровня нормального общения

Переводчик Speak & Translate 2.5.0.12 для Android

Переводчик Speak & Translate – синхронный переводчик на все случаи жизни всегда с вами. Путешествуйте по разным странам и общайтесь с местными жителями на одном из

Грамматика русского языка 1.0 для Android

Грамматика русского языка - приложение для Android, в котором в краткой и доступной форме систематически изложены основные правила грамматики русского языка в объеме