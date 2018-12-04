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Drops: Изучайте 31 язык для Android

Drops: Изучайте 31 язык 30.13 для Android

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Описание Drops: Изучайте 31 язык 30.13 для AndroidОписание   Скачать Drops: Изучайте 31 язык 30.13 для AndroidСКАЧАТЬ (26,43 Мб) Скриншоты Drops: Изучайте 31 язык 30.13 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Drops: Изучайте 31 язык 30.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о Drops: Изучайте 31 язык 30.13 для AndroidОтзывы (0)  
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Drops: Изучайте 31 язык - обучающее приложение, с помощью которого можно изучать различные иностранные языки с помощью потрясающих минималистичных иллюстраций и быстрых мини-игр.

Помимо популярных языков, таких как английский, испанский, французский, немецкий или итальянский, в приложении присутствуют множество экзотических: японский, китайский, корейский, арабский, иврит, португальский, датский, венгерский, хинди, тагальский и даже исландский, причем список языков пополняется ежемесячно. Также присутствует возможность изучать диалекты, например севернокитайский и кантонский китайский, кастильский и латино-американский испанский, американский и британский английский и пр.

Основные возможности:

  • Полностью визуальное приложение - используются изображения для того, чтобы связать их с содержанием.
  • Занятия всего по пять минут в день.
  • Практика без усилий - приложение, которое не позволяет бесцельно тратить время на игры: вместо этого вы получаете ценное приобретение – знание иностранного языка;
  • Быстрый ход урока: набор текста на клавиатуре телефона может быть утомительным процессом, поэтому основная цель приложения это быстрый темп, мини-игры и визуальная подача.
  • Никакой грамматики, только отобранные слова, которые обладают высокой практической значимостью. В приложении так же есть уроки «алфавита» для новичков на корейском, японском, китайском, русском, арабском, иврите и хинди;
  • Закрепление привычек.
Скриншоты Drops: Изучайте 31 язык:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЯзыки
 Программа Drops: Изучайте 31 язык отмечена редакцией SoftPortal.com
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