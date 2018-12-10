World of Warships для Windows

World of Warships 0.7.11

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Описание World of Warships 0.7.11Описание   Скачать World of Warships 0.7.11СКАЧАТЬ (4,88 Мб) Скриншоты World of Warships 0.7.11Скриншоты (7)   Статистика World of Warships 0.7.11Статистика   Отзывы о World of Warships 0.7.11Отзывы (0)  
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World of Warships - многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в жанре аркадного симулятора морских сражений, в которой игрок сможет почувствовать себя командиром одного из более 200 кораблей времён Первой и Второй мировых войн.

Доступны корабли не только ведущих морских держав (СССР, Япония, США, Великобритания, Германия, Франция), но и представители Италии, Польши, а также имеется экзотика в виде Пан-Азии (Индонезия, КНР, Тайвань, Таиланд и Южная Корея), Пан-Америки (Аргентина) и корабли Содружества Наций (Австралия, Канада и Новая Зеландия). У кораблей каждой нации свои национальные особенности, сильные и слабые стороны, которые нужно не только знать, но и уметь применять их в бою.

Имеется 4 класса кораблей на любой вкус: скоростные, маневренные и незаметные эсминцы, универсальные крейсеры с широким набором разнообразных боевых тактик, мощные линкоры и "длинная рука" флота - авианосцы. Каждый класс обладает своими геймплейными особенностями, например эсминцы могут использовать торпеды и дымовые завесы, авианосцы несут ударные эскадрильи и обладают неограниченной дальностью атаки, линкоры обладают огромной огневой мощью и большой броней, а крейсеры обладают универсальностью, что делает их грозными противниками в любой схватке.

Кроме этого в игре присутствует несколько десятков разнообразных карт, смена погоды в бою, возможность прокачки экипажа, различные награды и снаряжение, PvP и PvE-режимы, различные виды боя и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Смена погоды в бою (дождь, снег, туман), благодаря чему может измениться расстановка сил и ход боя.
  • Несколько десятков игровых карт, каждая из которых отличается разнообразием тактик.
  • Неповторимые пейзажи различных уголков земного шара: от берегов латинской Америки до северных морей.
  • Возможность зарабатывать героические награды и ценное игровое имущество.
  • Возможность сражаться в команде против компьютера или других игроков.
  • Возможность играть с друзьями во взводе или вступить в клан и найти собратьев по оружию.
  • Различные типы боя: учебный бой, кооперативный и случайный бой, сценарии, ранговые бои, клановые бои, тренировочная комната.
  • Различные игровые режимы: стандартный бой (захват вражеской базы или уничтожение всех противников), Превосходство (контроль максимального количества контрольных точек или уничтожение всех противников), Эпицентр (удержание центра).
Размер файла: 4,88 Мб (Загрузок: 0)
Скриншоты World of Warships:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыОнлайн игры - Аркады, Экшен
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