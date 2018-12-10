World of Warships - многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в жанре аркадного симулятора морских сражений, в которой игрок сможет почувствовать себя командиром одного из более 200 кораблей времён Первой и Второй мировых войн.
Доступны корабли не только ведущих морских держав (СССР, Япония, США, Великобритания, Германия, Франция), но и представители Италии, Польши, а также имеется экзотика в виде Пан-Азии (Индонезия, КНР, Тайвань, Таиланд и Южная Корея), Пан-Америки (Аргентина) и корабли Содружества Наций (Австралия, Канада и Новая Зеландия). У кораблей каждой нации свои национальные особенности, сильные и слабые стороны, которые нужно не только знать, но и уметь применять их в бою.
Имеется 4 класса кораблей на любой вкус: скоростные, маневренные и незаметные эсминцы, универсальные крейсеры с широким набором разнообразных боевых тактик, мощные линкоры и "длинная рука" флота - авианосцы. Каждый класс обладает своими геймплейными особенностями, например эсминцы могут использовать торпеды и дымовые завесы, авианосцы несут ударные эскадрильи и обладают неограниченной дальностью атаки, линкоры обладают огромной огневой мощью и большой броней, а крейсеры обладают универсальностью, что делает их грозными противниками в любой схватке.
Кроме этого в игре присутствует несколько десятков разнообразных карт, смена погоды в бою, возможность прокачки экипажа, различные награды и снаряжение, PvP и PvE-режимы, различные виды боя и многое другое.
Ключевые особенности:
Смена погоды в бою (дождь, снег, туман), благодаря чему может измениться расстановка сил и ход боя.
Несколько десятков игровых карт, каждая из которых отличается разнообразием тактик.
Неповторимые пейзажи различных уголков земного шара: от берегов латинской Америки до северных морей.
Возможность зарабатывать героические награды и ценное игровое имущество.
Возможность сражаться в команде против компьютера или других игроков.
Возможность играть с друзьями во взводе или вступить в клан и найти собратьев по оружию.
Различные типы боя: учебный бой, кооперативный и случайный бой, сценарии, ранговые бои, клановые бои, тренировочная комната.
Различные игровые режимы: стандартный бой (захват вражеской базы или уничтожение всех противников), Превосходство (контроль максимального количества контрольных точек или уничтожение всех противников), Эпицентр (удержание центра).