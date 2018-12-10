World of Warships - многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в жанре аркадного симулятора морских сражений, в которой игрок сможет почувствовать себя командиром одного из более 200 кораблей времён Первой и Второй мировых войн.

Доступны корабли не только ведущих морских держав (СССР, Япония, США, Великобритания, Германия, Франция), но и представители Италии, Польши, а также имеется экзотика в виде Пан-Азии (Индонезия, КНР, Тайвань, Таиланд и Южная Корея), Пан-Америки (Аргентина) и корабли Содружества Наций (Австралия, Канада и Новая Зеландия). У кораблей каждой нации свои национальные особенности, сильные и слабые стороны, которые нужно не только знать, но и уметь применять их в бою.

Имеется 4 класса кораблей на любой вкус: скоростные, маневренные и незаметные эсминцы, универсальные крейсеры с широким набором разнообразных боевых тактик, мощные линкоры и "длинная рука" флота - авианосцы. Каждый класс обладает своими геймплейными особенностями, например эсминцы могут использовать торпеды и дымовые завесы, авианосцы несут ударные эскадрильи и обладают неограниченной дальностью атаки, линкоры обладают огромной огневой мощью и большой броней, а крейсеры обладают универсальностью, что делает их грозными противниками в любой схватке.

Кроме этого в игре присутствует несколько десятков разнообразных карт, смена погоды в бою, возможность прокачки экипажа, различные награды и снаряжение, PvP и PvE-режимы, различные виды боя и многое другое.

Ключевые особенности: