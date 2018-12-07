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Tiles Hop: Forever Dancing Ball для Android

Tiles Hop: Forever Dancing Ball 2.6.2 для Android

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Описание Tiles Hop: Forever Dancing Ball 2.6.2 для AndroidОписание   Скачать Tiles Hop: Forever Dancing Ball 2.6.2 для AndroidСКАЧАТЬ (44,5 Мб) Скриншоты Tiles Hop: Forever Dancing Ball 2.6.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Tiles Hop: Forever Dancing Ball 2.6.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tiles Hop: Forever Dancing Ball 2.6.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Tiles Hop: Forever Dancing Ball - увлекательная музыкальная аркада, в которой игроку предстоит не отрывая палец от экрана своего девайса, управлять шариком, заставляя его прыгать по плиткам в такт играющей мелодии.

Передвигая палец влево или вправо, можно менять направление движения. Во время прохождения уровня будут попадаться кристаллы, которые необходимо собирать. За накопленные кристаллы можно открывать новые темы оформления, скины для шарика и треки. Что особенно приятно - присутствует возможность включить свою собственную песню.

Особенности:

  • Возможность загружать свои любимые песни.
  • Управление в одно касание с помощью простых жестов.
  • Более 30 треков различных жанров.
  • Более 20 тем оформления, изменяющихся с музыкой.
  • Более 10 скинов для шариков.
  • Приятный интерфейс и легкий геймплей подходящий людям для любого возраста.
  • Высокое качество звука.
  • Возможность поделиться результатами с друзьями, и сравнить их с результатами других игроков в таблице рекордов.
  • Сохранение прогресса с помощью Facebook.
Скриншоты Tiles Hop: Forever Dancing Ball:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D
 Программа Tiles Hop: Forever Dancing Ball отмечена редакцией SoftPortal.com
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