Tiles Hop: Forever Dancing Ball - увлекательная музыкальная аркада, в которой игроку предстоит не отрывая палец от экрана своего девайса, управлять шариком, заставляя его прыгать по плиткам в такт играющей мелодии.

Передвигая палец влево или вправо, можно менять направление движения. Во время прохождения уровня будут попадаться кристаллы, которые необходимо собирать. За накопленные кристаллы можно открывать новые темы оформления, скины для шарика и треки. Что особенно приятно - присутствует возможность включить свою собственную песню.

Особенности: