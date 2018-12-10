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Power Rangers: Legacy Wars для Android

Power Rangers: Legacy Wars 2.5.0 для Android

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Описание Power Rangers: Legacy Wars 2.5.0 для AndroidОписание   Скачать Power Rangers: Legacy Wars 2.5.0 для AndroidСКАЧАТЬ (95,83 Мб) Скриншоты Power Rangers: Legacy Wars 2.5.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Power Rangers: Legacy Wars 2.5.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Power Rangers: Legacy Wars 2.5.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Power Rangers: Legacy Wars - отличный файтинг по мотивам популярного, в прошлом, телесериала Могучие рейнджеры. Вам необходимо собрать свою команду из легендарных Могучих рейнджеров, прокачивать их умения и тренировать боевые навыки, чтобы противостоять Рите Репульсе.

Основные возможности:

  • Динамические PvP-сражения с другими игроками в режиме реального времени.
  • Возможность разблокировать различные арены, соответствующие знаменитым сценам фильма и сериала.
  • Полноценные 3D-модели персонажей с потрясающими графическими эффектами и анимацией!
  • Разблокируйте новых рейнджеров и соберите более 40 героев, представленных Могучими рейнджерами из нового фильма и классическими рейнджерами, а также злодеями из всех уголков мультивселенной Могучих рейнджеров.
  • Соберите наилучшую команду для сражений и бросьте вызов лучшим игрокам со всего мира.
  • Зарабатывайте в ходе сражений и миссий Зео-элементы, прокачивайте с помощью их своим бойцов, улучшая победные комбо-удары и статистику поединков.
  • Возможность создавать альянсы.
  • Просматривайте видео поединков, чтобы учиться новому у других, и следите за обновлениями своих любимых игроков.

Примечание! При первом запуске игра загружает дополнительные материалы размером около 300Мб.

Скриншоты Power Rangers: Legacy Wars:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЭкшен и 3D
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