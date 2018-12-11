iTools 4.4.2.5 Продвинутое приложение для работы с iPod/iPhone/iPad, которое вполне может претендовать на звание альтернативы iTunes. С помощью программы можно передавать данные с Nokia Suite 3.8.54 Nokia Ovi Suite - приложение для синхронизации мобильных телефонов Nokia с ПК с помощью беспроводного соединения или по USB-кабелю. Позволяет переносить фотографии, Samsung Kies 3.2.16084_2 / 2.6.4.16113 Samsung Kies - бесплатное приложение, с помощью которого можно быстро и легко синхронизировать данные между мобильными устройствами Samsung и ПК. Подключать

Nokia PC Suite 7.1.180.94 Nokia PC Suite - Сборник фирменных приложений, в состав которого входят различные программы для использования их совместно с мобильными телефонами Nokia Samsung Smart Switch 4.2.18034_11 Samsung Smart Switch - полезный инструмент для владельцев смартфонов Samsung, с помощью которого можно быстро и легко осуществлять миграцию данных на новое Wondershare MobileGo 7.0.0 Wondershare MobileGo - незаменимый инструмент, позволяющий пользователю эффективно управлять Android-смартфонами при помощи персонального компьютера. Приложение