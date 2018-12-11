MOBILedit! для Windows

MOBILedit! 10.0.1.25088

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Описание MOBILedit! 10.0.1.25088Описание   Скачать MOBILedit! 10.0.1.25088СКАЧАТЬ (42,05 Мб) Скриншоты MOBILedit! 10.0.1.25088Скриншоты (4)   Статистика MOBILedit! 10.0.1.25088Статистика   Отзывы о MOBILedit! 10.0.1.25088Отзывы (0)  
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MOBILedit! - удобная в использовании программа для управления мобильным телефоном с ПК посредством Bluetooth, Wi-Fi или кабельного соединения, с помощью которой можно быстро и легко переносить фотографии, музыку, отправлять SMS, принимать звонки, просматривать историю входящих сообщений и многое другое. Присутствует поддержка большинства марок телефонов.

Ключевые особенности:

  • Подключение к ПК с помощью Bluetooth, Wi-Fi или кабеля.
  • Наличие всех необходимых функций для редактирования контактов.
  • Возможность отправлять SMS сообщения с ПК.
  • Просмотр информации о SIM-карте (IMSI, ICCID, LAI, PIN, PUK и пр.).
  • Управление телефоном с ПК.
  • Встроенный органайзер.
  • Возможность создания и редактирования рингтонов.
  • Наличие инструментов для резервного копирования и восстановления данных.
  • Импорт и экспорт данных с мобильного телефона.
  • Просмотр информации о мобильном устройстве (модель, производитель, статус батареи, мощность сигнала, IMEI, тип соединения с сетью и перечень аппаратных компонентов).
  • Поддержка различных мобильных телефонов и их производителей.
Скриншоты MOBILedit!:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры
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Отзывы о программе MOBILedit!

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