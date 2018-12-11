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Рисованные самолёты для Android

Рисованные самолёты 1.0.5 для Android

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Описание Рисованные самолёты 1.0.5 для AndroidОписание   Скачать Рисованные самолёты 1.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (21,19 Мб) Скриншоты Рисованные самолёты 1.0.5 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Рисованные самолёты 1.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Рисованные самолёты 1.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Рисованные самолёты - увлекательная аркада с оригинальным интерфейсом и необычной графикой, в которой игроку предстоит сесть за штурвал рисованных самолетов и продемонстрировать все свои способности воздушного аса.

Управляйте самолетом, собирая звезды и различные бонусы (ускорение, ремонт, защита и пр.), избегая столкновений с птицами, парашютистами, дельтапланеристами, вертолетами, дирижаблями, скайдайверами и грозовыми тучами. Нужно не только уметь виртуозно уклоняться от столкновений, но и уметь стрелять по противникам, сбрасывать бомбы, а также заправляться в воздухе.

Собирайте как можно больше звёзд для покупки новых самолётов. Открой все самолёты в своём гараже!

Особенности игры:

  • Простое управление.
  • Оригинальный дизайн и звуковые эффекты.
  • Много уровней и боссов.
  • История в комиксах.
  • Оптимизирована для телефонов и планшетов с экранами любого размера.
  • Игра полностью бесплатна и без внутриигровых покупок.
Скриншоты Рисованные самолёты:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыАркады и 2D
 Программа Рисованные самолёты отмечена редакцией SoftPortal.com
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