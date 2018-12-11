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Последний Блокпост 2.1.8 для Android
Последний Блокпост – враги вломились на ваши земли и сокрушили всех союзников. Вы последняя надежда и защитник родины, способный остановить орды нечисти. Защищайте