zk.fm Player - удобное в использовании приложение, которое позволяет слушать онлайн самые популярные песни в mp3 формате, а также дает возможность скачать понравившийся трек на свое мобильное устройство.

Также пользователь может слушать радио, следить за новинками, создавать собственные плейлисты. Все песни разбиты на категории: по жанрам (поп, рок, шансон, рэп и хип-хоп, метал, классика, джаз, регги и др.), топы разнообразных чартов (Еврохит ТОП-40, HotCharts TOP-20, Shazam: Top 100, SKY Парад и пр.), а также самые популярные за день, неделю и месяц. Присутствует ночная тема оформления.