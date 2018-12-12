zk.fm Player для Android

zk.fm Player 2.4 для Android

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Описание zk.fm Player 2.4 для AndroidОписание   Скачать zk.fm Player 2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (4,71 Мб) Скриншоты zk.fm Player 2.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика zk.fm Player 2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о zk.fm Player 2.4 для AndroidОтзывы (0)  
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zk.fm Player - удобное в использовании приложение, которое позволяет слушать онлайн самые популярные песни в mp3 формате, а также дает возможность скачать понравившийся трек на свое мобильное устройство.

Также пользователь может слушать радио, следить за новинками, создавать собственные плейлисты. Все песни разбиты на категории: по жанрам (поп, рок, шансон, рэп и хип-хоп, метал, классика, джаз, регги и др.), топы разнообразных чартов (Еврохит ТОП-40, HotCharts TOP-20, Shazam: Top 100, SKY Парад и пр.), а также самые популярные за день, неделю и месяц. Присутствует ночная тема оформления.

Скриншоты zk.fm Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе zk.fm Player

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