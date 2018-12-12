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Snail Bob 2 для Android

Snail Bob 2 1.2.6 для Android

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Описание Snail Bob 2 1.2.6 для AndroidОписание   Скачать Snail Bob 2 1.2.6 для AndroidСКАЧАТЬ (91,09 Мб) Скриншоты Snail Bob 2 1.2.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Snail Bob 2 1.2.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Snail Bob 2 1.2.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Snail Bob 2 - забавная головоломка для Android, в которой необходимо помогать проходить главному герою Улитке Бобу с одного уровня на другой, не давая ему погибнуть или быть съеденным. Для этого необходимо нажимать на кнопки, переключать рычаги, двигать платформы и активировать различные механизмы. Игра придется по душе как детям, так и взрослым.

Ключевые особенности:

  • Бесплатная головоломка.
  • Смешной и забавный главный герой - Улитка Боб.
  • 120 уровней в четырех различных мирах.
  • Множество смешных и разнообразных костюмов, в которые можно одеть Улитку Боба (в том числе Дракон, Пиксельный костюм и Улитка после душа).
  • Найдите спрятанные звездочки и кусочки пазлов.
  • Отлично подходит как детям, так и взрослым, а также для совместной игры.
  • Множество различных миров: Лес , Замок , Остров , Египет , Космос , Зима.
  • Каждая головоломка и приключение имеет логичное решение.
Скриншоты Snail Bob 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D
 Программа Snail Bob 2 отмечена редакцией SoftPortal.com
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