MathLite - программа, которая предназначена для упрощения математических расчетов в случае когда существует необходимость в периодическом расчете некоторых значений (или набора значений) по различным наборам исходных данных.

Также приложение будет полезно когда необходимо произвести некоторые математические преобразования с данными из внешнего источника (заданного в виде файла содержащего таблицу значений в формате CSV c разделителем "точка с запятой") или сформировать отчет по произведенным вычислениям используя заранее подготовленный шаблон.

Основные возможности: