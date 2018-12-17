MathLite для Windows

MathLite 0.1.1

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MathLite - программа, которая предназначена для упрощения математических расчетов в случае когда существует необходимость в периодическом расчете некоторых значений (или набора значений) по различным наборам исходных данных.

Также приложение будет полезно когда необходимо произвести некоторые математические преобразования с данными из внешнего источника (заданного в виде файла содержащего таблицу значений в формате CSV c разделителем "точка с запятой") или сформировать отчет по произведенным вычислениям используя заранее подготовленный шаблон.

Основные возможности:

  • проведение вычислений по заданным формулам с указанием исходных данных;
  • выполнение вычислений по разнообразным комбинациям исходных данных без необходимости корректировать формулы либо менять их порядок;
  • формирование и отображение дерева последовательности вычислений формул;
  • формирование отчета по проведенным вычислениям как встроенным средством, так и по заранее подготовленному шаблону в любом текстовом формате или формате документа Microsoft Word 2007 (docx);
  • быстрое формирование исходных данных с использованием мастера исходных данных;
  • возможность проведения вычислений по данным из внешнего источника (csv файл);
  • подсветка синтаксиса при добавлении или редактировании формул;
  • хранение набора формул и набора исходных данных в разных файлах;
  • возможность создания сценария для автоматизации вычислений и создания отчетов.
Скриншоты MathLite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМатематика
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