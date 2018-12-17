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Отличник - тренажер решения заданий по математике и русскому языку для учащихся 1-4 классов. Программа способна генерировать несложные математические примеры,
PTC Mathcad Express 3.1
PTC Mathcad Express - мощная программа для инженерных расчетов, с помощью которой можно с легкостью производить расчеты и документировать их для совместного и
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Advanced Grapher - Мощная и простая в использовании программа для построения графиков и их анализа
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Инженерный калькулятор 2.1
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