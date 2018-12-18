Риск отклонений для Windows

Риск отклонений 1.00

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Риск отклонений 1.00Описание   Скачать Риск отклонений 1.00СКАЧАТЬ (1,8 Мб) Скриншоты Риск отклонений 1.00Скриншоты (3)   Статистика Риск отклонений 1.00Статистика   Отзывы о Риск отклонений 1.00Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Риск отклонений - бесплатная программа для Windows, которая предназначена для общей диагностики организма и выявления отклонений. По окончанию вы получаете индивидуальное заключение об отклонениях выявленных в результате исследования.

Предлагается 3 ряда карточек из шести цветовых оттенков, предлагается выбирать последовательно наиболее предпочтительные карточки. Производится оценка физиологического состояния и характеристика возможных отклонений. Также определяются психические и наследственные отклонения, с учетом отклонений органов или систем.

Скриншоты Риск отклонений:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

F.lux 4.84

F.lux - небольшая утилита, полезная для тех, кто много времени проводит перед монитором. В зависимости от времени дня приложение автоматически изменяет цветовую

Справочник лекарственных средств 2018.0.0.1

Справочник лекарственных средств содержит информацию по более, чем девяти тысячам лекарственных средств включая синонимы названий. С помощью этой программы Вы без

Калькулятор калорий от Татьяны Поповой 1.2.6

Калькулятор (счетчик) калорий от Татьяны Поповой - расчет калорийности общего веса продуктов и содержания белков-жиров-углеводов в рационе. Полная доступность базы

Справочник МКБ-10 3.1

Справочник МКБ-10 - портативный (не требующий установки) справочник с описанием всех известных заболеваний, основанный на их международной классификации

Калькулятор калорий HiKi 3.65

Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием иHiKi. Калории и тренировки оставаться в форме. Программа дает возможность

Правильное Питание 1.55

Правильное Питание - Программа создана для того, чтобы в автоматическом режиме составлять рецепты правильного питания для детей и взрослых. Программа широко

скачать Adguard

Отзывы о программе Риск отклонений

Admin

Отзывов о программе Риск отклонений 1.00 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 