Kinza Browser для Windows

Kinza Browser 5.1.1

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Описание Kinza Browser 5.1.1Описание   Скачать Kinza Browser 5.1.1СКАЧАТЬ (50,14 Мб) Скриншоты Kinza Browser 5.1.1Скриншоты (7)   Статистика Kinza Browser 5.1.1Статистика   Отзывы о Kinza Browser 5.1.1Отзывы (0)  
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Kinza Browser - функциональный браузер, разработанный на базе Chromium, и предлагающий все необходимые инструменты для комфортного и быстрого серфинга в сети Интернет.

Данный веб-обозреватель выделяется высокой степенью безопасности (умеет удалять шпионское и рекламное ПО), а также предлагает уже привычные многим пользователям Google Chrome функции, как например добавление расширений, настройка тем и синхронизация данных на всех устройствах.

Также присутствует возможность управления мышью, имеется функция Super Drag (с ее помощью выделенный текст или изображение перетаскиваются для поиска), выбор поисковой системы, встроенный RSS-ридер, быстрые клавиши и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Высокая степень безопасности благодаря автоматическому удалению шпионского и рекламного ПО.
  • Автоматическое сохранение паролей.
  • Жесты мыши.
  • Функция Super Drag - функция с помощью которой выделенный текст или изображение перетаскиваются для поиска и результат выдается в новой вкладке.
  • Синхронизация данных на всех устройствах.
  • Импорт закладок и настроек.
  • Настройка тем оформления.
  • Возможность добавления расширений.
  • Выбор поисковой системы.
  • Настраиваемая многофункциональная боковая панель.
  • Инструменты разработчика.
  • Встроенный RSS-ридер.
  • Быстрые клавиши и многое другое.
Скриншоты Kinza Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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