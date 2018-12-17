Kinza Browser - функциональный браузер, разработанный на базе Chromium, и предлагающий все необходимые инструменты для комфортного и быстрого серфинга в сети Интернет.

Данный веб-обозреватель выделяется высокой степенью безопасности (умеет удалять шпионское и рекламное ПО), а также предлагает уже привычные многим пользователям Google Chrome функции, как например добавление расширений, настройка тем и синхронизация данных на всех устройствах.

Также присутствует возможность управления мышью, имеется функция Super Drag (с ее помощью выделенный текст или изображение перетаскиваются для поиска), выбор поисковой системы, встроенный RSS-ридер, быстрые клавиши и многое другое.

Ключевые особенности: