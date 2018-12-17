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Brawl Stars для Android

Brawl Stars 14.100 для Android

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Описание Brawl Stars 14.100 для AndroidОписание   Скачать Brawl Stars 14.100 для AndroidСКАЧАТЬ (84,63 Мб) Скриншоты Brawl Stars 14.100 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Brawl Stars 14.100 для AndroidСтатистика   Отзывы о Brawl Stars 14.100 для AndroidОтзывы (0)  
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Brawl Stars - сражайтесь в одиночку или с друзьями в разнообразных игровых режимах. Открывайте и улучшайте десятки бойцов с мощными суперспособностями, покупайте и собирайте уникальные скины, чтобы выделяться в суматохе битвы, вступите в банду или создайте свою вместе с друзьями для обмена тактиками и совместных сражений.

Основные возможности:

  • Сражения 3 на 3 в реальном времени с игроками со всего мира.
  • Различные игровые режимы: Захват кристаллов, Столкновение (доступен одиночный и парный режим), Награда за поимку, Ограбление, Броубол и Особые события.
  • Созданный специально для мобильных платформ быстрый бой на выживание в многопользовательском режиме.
  • Собирайте и улучшайте бойцов с невероятными суперспособностями, повышайте при помощи очков силы их уровень и собирайте уникальные скины.
  • Регулярное появления новых бойцов, скинов, карт, особых событий и игровых режимов.
  • Сражения соло и в команде.
  • Местные и глобальные списки лидеров.
  • Возможность вступить в клуб или создать свой собственный, чтобы делиться с другими игроками советами и участвовать в совместных сражениях.
  • Наличие скинов, открывая которые можно изменять внешность бойцов.
  • Созданные игроками карты с новыми возможностями для совершенствования мастерства.
Скриншоты Brawl Stars:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D
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