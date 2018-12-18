Аудио уроки Английского языка 2.0 для Android
Аудио уроки Английского языка – аудио уроки позволят постичь азы разговорного английского языка. Структура программы очень простая – пять аудио уроков с русским
Метод Тичера 2.6.1 для Android
Метод Тичера – 5 уникальных курсов английского языка. Первый предназначен для тех, кто только начинает изучать иностранный язык и предлагает ознакомиться алфавитом.
Чешский язык за 7 уроков 2.1.4 для Android
Чешский язык за 7 уроков - бесплатный курс чешского языка для начинающих, который поможет вам с абсолютного нуля поднять свой чешский до уровня нормального общения
Русский язык 1.0 для Android
Русский язык - сборник правил русского языка, с помощью которого любой пользователь сможет повысить уровень своей грамотности и развить культуру письма. Программа
Учим Польский 2.11 для Android
Учим Польский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении польского языка. Программа предлагает более 6000 слов
Переводчик Speak & Translate 2.5.0.12 для Android
Переводчик Speak & Translate – синхронный переводчик на все случаи жизни всегда с вами. Путешествуйте по разным странам и общайтесь с местными жителями на одном из