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Разговорный английский для Android

Разговорный английский 1.3.4 для Android

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Описание Разговорный английский 1.3.4 для AndroidОписание   Скачать Разговорный английский 1.3.4 для AndroidСКАЧАТЬ (17,39 Мб) Скриншоты Разговорный английский 1.3.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Разговорный английский 1.3.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Разговорный английский 1.3.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Разговорный английский - отличное приложение с помощью которого можно подтянуть свой уровень разговорного английского языка. Пользователю предлагается более сотни разнообразных уроков, специально разработанных для того, чтобы дать отличную разговорную практику английского языка.

Для того, чтобы улучшить свой разговорный английский, необходимо улучшить результаты аудирования, понимания и произношения, что будет относительно несложно сделать с теми функциями, которое предлагает данное приложение. Доступно более 200 уроков разговорного английского языка, которые включает в себя следующее:

  • Аудирование для улучшения вашего восприятия речи на слух.
  • Вопросы, которые помогут вам лучше понимать английскую речь.
  • Возможность практиковаться в разговоре, чтобы улучшить ваше произношение.
  • Функция записи разговора для отслеживания вашего прогресса.
Скриншоты Разговорный английский:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЯзыки
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