Разговорный английский - отличное приложение с помощью которого можно подтянуть свой уровень разговорного английского языка. Пользователю предлагается более сотни разнообразных уроков, специально разработанных для того, чтобы дать отличную разговорную практику английского языка.

Для того, чтобы улучшить свой разговорный английский, необходимо улучшить результаты аудирования, понимания и произношения, что будет относительно несложно сделать с теми функциями, которое предлагает данное приложение. Доступно более 200 уроков разговорного английского языка, которые включает в себя следующее: