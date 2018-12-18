Шашки - отличная реализация популярной настольной игры в шашки. Присутствуют десять различных правил шашек (Английские (Американские) шашки, Русские, Бразильские, Международные, Испанские, Итальянские, Тайские, Турецкие, Чешские и Американский Пул), различные уровни сложности, режим игры для двух игроков, встроенный помощник, возможность смены темы оформления и многое другое.
Особенности приложения:
Поддержка десяти различных правил шашек.
Десять уровней сложности.
Режим двух игроков.
Игровой помощник.
Функция автоматического сохранения.
Шесть тем (белая, темная, светлая, золотая, арт и черная).