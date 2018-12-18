Шашки для Android

Шашки 4.1.1 для Android

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Описание Шашки 4.1.1 для AndroidОписание   Скачать Шашки 4.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (3,07 Мб) Скриншоты Шашки 4.1.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Шашки 4.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Шашки 4.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Шашки - отличная реализация популярной настольной игры в шашки. Присутствуют десять различных правил шашек (Английские (Американские) шашки, Русские, Бразильские, Международные, Испанские, Итальянские, Тайские, Турецкие, Чешские и Американский Пул), различные уровни сложности, режим игры для двух игроков, встроенный помощник, возможность смены темы оформления и многое другое.

Особенности приложения:

  • Поддержка десяти различных правил шашек.
  • Десять уровней сложности.
  • Режим двух игроков.
  • Игровой помощник.
  • Функция автоматического сохранения.
  • Шесть тем (белая, темная, светлая, золотая, арт и черная).
  • Два вида доски (Сверху - 2D и Спереди - 3D).
  • Реалистичная графика.
  • Звуковые эффекты.
  • Некоторая помощь о правилах.
  • Небольшой размер приложения.
Скриншоты Шашки:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыШахматы, шашки
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