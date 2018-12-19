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БухСофт: Отель для Windows

БухСофт: Отель 2016 от 20.06.2018

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Описание БухСофт: Отель 2016 от 20.06.2018Описание   Скачать БухСофт: Отель 2016 от 20.06.2018СКАЧАТЬ (6,84 Мб) Скриншоты БухСофт: Отель 2016 от 20.06.2018Скриншоты (4)   Статистика БухСофт: Отель 2016 от 20.06.2018Статистика   Отзывы о БухСофт: Отель 2016 от 20.06.2018Отзывы (0)  
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БухСофт: Отель - простая и удобная программа для автоматизации учета в сфере гостиничного бизнеса. Приложение предназначено для организаций следующего типа: гостиницы; отели; хостелы; санатории; пансионаты; общежития.

Программа позволяет:

  • вести автоматический учет номерного фонда отеля, сети отелей и т.д.;
  • отражать график бронирования номеров отеля,гостиницы, хостела и т.д.;
  • оперативно отражать все необходимые данные по каждому бронированию с указанием ФИО, даты заезда и даты выезда, категорией, номера, включая реквизиты и телефоны гостя;
  • видеть статус заказа в режиме реального времени;
  • осуществлять обмен информацией между отелями внутри сети, между отелями и управленческим персоналом и т.д.
Скриншоты БухСофт: Отель:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыВедение дел
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