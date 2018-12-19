Microsoft Office 2010 (для дома и бизнеса)
Microsoft Office для дома и бизнеса 2010 - набор важнейших приложений, необходимых для управления малым бизнесом и работы на дому
Электронное направление на МСЭ 1.2.82
Электронное направление на МСЭ - приложение предназначенное для автоматического заполнения формы направления на МСЭ и сопутствующей документации
Ремонтная Мастерская 1.48 beta
Ремонтная Мастерская - простая в использовании, но достаточно удобная программа для учета работы ремонтной мастерской
Регистрация документов организации 4.5
Регистрация документов организации - программа предназначена для регистрации и ведения входящей, исходящей корреспонденции и внутренних документов (приказов,
Контроль исполнения поручений 6.3
Контроль исполнения поручений - это простой инструмент для регистрации и контроля исполнения выданных поручений. Обладает рядом дополнительных возможностей,
Окна.NET 2.8
Окна.NET - простая и удобная программа для расчета окон из ПВХ. Позволяет автоматизировать рабочие процессы расчета конструкций и организовать оперативное