Star Wars: Галактика героев - создайте команду героев из персонажей вселенной "Звёздных Войн" и сразитесь за владычество над галактикой.

Присутствует возможность выбирать светлую или темную сторону силы, прокачивать своих героев с помощью специальных тренировочных дроидов, а также сражаться с гигантскими боссами, пилотировать легендарные космические корабли, например "Сокол Тысячелетия", истребители повстанцев и пр.

Во время боя можно использовать специальные навыки и способности своих героев. Собранные трофеи можно использовать для прокачки персонажей.

Основные возможности: