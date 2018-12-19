Star Wars: Галактика героев - создайте команду героев из персонажей вселенной "Звёздных Войн" и сразитесь за владычество над галактикой.
Присутствует возможность выбирать светлую или темную сторону силы, прокачивать своих героев с помощью специальных тренировочных дроидов, а также сражаться с гигантскими боссами, пилотировать легендарные космические корабли, например "Сокол Тысячелетия", истребители повстанцев и пр.
Во время боя можно использовать специальные навыки и способности своих героев. Собранные трофеи можно использовать для прокачки персонажей.
Основные возможности:
Создавайте элитные отряды Светлой и Темной сторон из героев и персонажей вселенной "Звёздных Войн". Разрабатывайте стратегию и подбирайте команду таким образом, чтобы они выгодно дополняли друг друга.
Побеждайте противников и станьте чемпионом галактических голоигр в далекой-далекой кантине.
Развивайте боевые способности персонажей, чтобы получить доступ к более мощным атакам и лучшим призам.
Различные игровые режимы: «Битвы кантины», «PvP-арена для отрядов» и «Отрядные состязания».
Грамотно выстраивайте тактику игры и не забывайте про мощное снаряжение, позволяющее увеличить урон, наносимый героями.
Открывайте интересные способности, такие как «Предначертанный удар» Люка Скайуокера, «Сокрушение Силой» Дарта Вейдера и «Обманный удар» молодого Хана Соло.
Соберите боевой флот из знаменитых кораблей, как, например, «Сокол Тысячелетия» и огромные флагманы («Дом-один» адмирала Акбара).
Создав собственную гильдию, ходите с друзьями в рейды и сражайтесь с сильными боссами, такими как ранкор, AAT и Триумвират ситхов!