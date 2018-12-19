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Star Wars: Галактика героев для Android

Star Wars: Галактика героев 0.14.394957 для Android

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Описание Star Wars: Галактика героев 0.14.394957 для AndroidОписание   Скачать Star Wars: Галактика героев 0.14.394957 для AndroidСКАЧАТЬ (70,31 Мб) Скриншоты Star Wars: Галактика героев 0.14.394957 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Star Wars: Галактика героев 0.14.394957 для AndroidСтатистика   Отзывы о Star Wars: Галактика героев 0.14.394957 для AndroidОтзывы (0)  
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Star Wars: Галактика героев - создайте команду героев из персонажей вселенной "Звёздных Войн" и сразитесь за владычество над галактикой.

Присутствует возможность выбирать светлую или темную сторону силы, прокачивать своих героев с помощью специальных тренировочных дроидов, а также сражаться с гигантскими боссами, пилотировать легендарные космические корабли, например "Сокол Тысячелетия", истребители повстанцев и пр.

Во время боя можно использовать специальные навыки и способности своих героев. Собранные трофеи можно использовать для прокачки персонажей.

Основные возможности:

  • Создавайте элитные отряды Светлой и Темной сторон из героев и персонажей вселенной "Звёздных Войн". Разрабатывайте стратегию и подбирайте команду таким образом, чтобы они выгодно дополняли друг друга.
  • Побеждайте противников и станьте чемпионом галактических голоигр в далекой-далекой кантине.
  • Развивайте боевые способности персонажей, чтобы получить доступ к более мощным атакам и лучшим призам.
  • Различные игровые режимы: «Битвы кантины», «PvP-арена для отрядов» и «Отрядные состязания».
  • Грамотно выстраивайте тактику игры и не забывайте про мощное снаряжение, позволяющее увеличить урон, наносимый героями.
  • Открывайте интересные способности, такие как «Предначертанный удар» Люка Скайуокера, «Сокрушение Силой» Дарта Вейдера и «Обманный удар» молодого Хана Соло.
  • Соберите боевой флот из знаменитых кораблей, как, например, «Сокол Тысячелетия» и огромные флагманы («Дом-один» адмирала Акбара).
  • Создав собственную гильдию, ходите с друзьями в рейды и сражайтесь с сильными боссами, такими как ранкор, AAT и Триумвират ситхов!
Скриншоты Star Wars: Галактика героев:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЭкшен и 3D
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