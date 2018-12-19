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ZEPETO для Android

ZEPETO 2.3.1 для Android

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Описание ZEPETO 2.3.1 для AndroidОписание   Скачать ZEPETO 2.3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (55,62 Мб) Скриншоты ZEPETO 2.3.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика ZEPETO 2.3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о ZEPETO 2.3.1 для AndroidОтзывы (0)  
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ZEPETO - уникальное в своем роде приложение, которое представляет собой социальную сеть, в которой пользователи общаются друг с другом посредством своих анимированных 3D-аватаров, генерируемых программой с помощью технологии распознавания лиц.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно сделать селфи или использовать фотографию из галереи, и программа автоматически превратит ее в вашу виртуальную копию. Созданный аватар можно редактировать по своему усмотрению, например менять внешний вид (прическу, цвет волос, форму лица, носа, разрез глаз и пр.), одежду, дома, а также создавать уникальные приветствия, комбинируя различные фразы с жестами или танцами.

Пользователи могут посещать различные чаты, получать доступ к профилю других пользователей, подписываться друг на друга, обмениваться сообщениями, фотографироваться с другими людьми, а также создавать собственные стикеры со своим аватаром и использовать их при общении с друзьями.

Скриншоты ZEPETO:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - 3D
 Программа ZEPETO отмечена редакцией SoftPortal.com
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