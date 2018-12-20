Рубильник — программа для отключения всплывающих push-уведомлений во всех браузерах.

Push-уведомления — это небольшие всплывающие окна на вашем экране (в правом нижнем углу): баннеры, мигающие картинки с предложением узнать невероятный секрет красоты, рекламой казино, средствами для улучшения потенции, народными средствами лечения и прочей гадостью.

Сегодня практически каждый сайт предлагает подписаться на уведомления о важных новостях, публикациях нового контента. Благодаря этому вы не упустите важную информацию, но некоторые сайты злоупотребляют вашим доверием и начинают показывать сомнительную навязчивую рекламу в самый неподходящий момент. Избавиться от подобных уведомлений можно двумя способами — либо вручную через настройки браузера, либо автоматически с помощью Рубильника.

Запустите сканирование и программа отобразит все текущие активные подписки на уведомления от сайтов. Далее от вас потребуется выбрать сайты, которые являются полезными для вас, например, социальные сети или новостные ресурсы, от прочих подписок Рубильник отпишет Вас в один клик.

Если случайно очистили что-то важное, то во вкладке Журнал можно восстановить деактивированную ранее подписку.