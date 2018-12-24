Индивидуальный гороскоп для Windows

Индивидуальный гороскоп 1.00

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Описание Индивидуальный гороскоп 1.00Описание   Скачать Индивидуальный гороскоп 1.00СКАЧАТЬ (1,73 Мб) Скриншоты Индивидуальный гороскоп 1.00Скриншоты (1)   Статистика Индивидуальный гороскоп 1.00Статистика   Отзывы о Индивидуальный гороскоп 1.00Отзывы (0)  
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Индивидуальный гороскоп - нумерологический гороскоп, который предназначен для составления характеристики на каждый день для выбранного года, по дате, месяцу и году рождения.

Пользоваться приложением очень легко - пользователю необходимо указать день, месяц и год своего рождения. Для сохранения прогноза на год нужно нажать кнопку "Сохранить прогноз".

Определяются оценки по критериям: "Работа", "Контакты" и "Общая". Возможно сохранение прогноза за выбранный период. В данной программе есть удобный календарь, с помощью которого можно выбрать день прогноза и просмотреть его. Все настройки сохраняются на компьютере.

Скриншоты Индивидуальный гороскоп:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыНумерология, гороскопы
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