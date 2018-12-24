Индивидуальный гороскоп - нумерологический гороскоп, который предназначен для составления характеристики на каждый день для выбранного года, по дате, месяцу и году рождения.

Пользоваться приложением очень легко - пользователю необходимо указать день, месяц и год своего рождения. Для сохранения прогноза на год нужно нажать кнопку "Сохранить прогноз".

Определяются оценки по критериям: "Работа", "Контакты" и "Общая". Возможно сохранение прогноза за выбранный период. В данной программе есть удобный календарь, с помощью которого можно выбрать день прогноза и просмотреть его. Все настройки сохраняются на компьютере.