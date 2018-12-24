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StarEyes - портативная (не требующая инсталляции) программа, с помощью которой пользователь сможет узнать больше о себе и своих друзьях, а также понять скрытую часть
Нумерология. График жизни 0.2
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Числовые коды - программа автоматизирует расчёт числовых кодов по методике, описанной в книге «Крайон. Числовые коды». Реализована поддержка ведения базы данных фраз
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WHM Sky Viewer - утилита для наблюдения за небом с помощью простейших астрологических методов
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Нумерологический процессор Пифагор - Программа тестирования личности при помощи нумерологического анализа. По квадрату Пифагора выдает интерпретацию на 10 страницах,