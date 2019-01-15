Биоритмы 4.0
Биоритмы - программа для визуального отображения биоритмов человека. Проста в использовании, помогает быстро и наглядно оценить состояние эмоционального,
Биоритмическая гармония 02-b
Биоритмическая гармония - небольшая программа для определения биоритмов человека. Поможет определить совместимость с любым человеком всего за несколько секунд, и
AstroGuide 3.0
AstroGuide определяет знаки разных гороскопов по дате рождения, рассчитывает число имени, биоритмы, каббалу и систему Пифагора. Существует база данных имен, которая
Сонник 2.0
Сонник - программа призвана помочь разгадать тайны ваших снов. Использованы 6 разнообразных сонников от: Ванги, Лоффа, Хассе, Нострадамуса, Миллера, Фрейда
Биоритмы 3.20
Биоритмы - программа для визуального отображения биоритмов человека. Проста в использовании, помогает быстро и наглядно оценить состояние эмоционального,
Биоритмы человека 3.2
Биоритмы человека - программа предназначена для определения физической, эмоциональной, интеллектуальной и сердечной активности для Вас и Вашей второй половинки