Расшифровка снов для Windows

Расшифровка снов 1.00

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Описание Расшифровка снов 1.00Описание   Скачать Расшифровка снов 1.00СКАЧАТЬ (1,17 Мб) Скриншоты Расшифровка снов 1.00Скриншоты (2)   Статистика Расшифровка снов 1.00Статистика   Отзывы о Расшифровка снов 1.00Отзывы (0)  
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Расшифровка снов - программа для Windows предназначена для детальной расшифровки снов, которую не производят обычные сонники. Описание сна происходит по самым разным критериям, учитывается время проиcходящего, разные факторы, которые проявляются в сновидении. Определяется ситуативная вероятность происходящего во сне. Все описания сохраняются текстовом файле.

 

Скриншоты Расшифровка снов:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБиоритмы, сонники
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Отзывы о программе Расшифровка снов

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