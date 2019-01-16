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Программа предназначена для общения с духами. Поговорить со своей душой, своим ангелом-хранителем и найти ответы на сокровенные вопросы...

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Карты Таро - Гадание на Желание или Событие - Одна из самых древних систем гаданий "Карты Таро", которая насчитывает не одну тысячу лет. В этом гадании использован

Египетский Оракул 1.5

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