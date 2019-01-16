Гадание на любовь и будущее для Windows

Гадание на любовь и будущее 1.00

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Описание Гадание на любовь и будущее 1.00Описание   Скачать Гадание на любовь и будущее 1.00СКАЧАТЬ (2,86 Мб) Скриншоты Гадание на любовь и будущее 1.00Скриншоты (3)   Статистика Гадание на любовь и будущее 1.00Статистика   Отзывы о Гадание на любовь и будущее 1.00Отзывы (0)  
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Гадание на любовь и будущее - нумерологическое гадание на будущее предназначено для составления описания отношений и их характеристики. В начале предлагается ввести любые 4 числа, с помощью них указываются карты для исключения. После исключения нежелательных карт, производится выбор других. Составляется индивидуальное описание ваших возможных отношений для настоящего или близкого будущего. Программа имеет графический интерфейс и приятное оформление.

Скриншоты Гадание на любовь и будущее:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыМистика, гадания, оккультизм
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