Общение с духами 5.5.0.5
Программа предназначена для общения с духами. Поговорить со своей душой, своим ангелом-хранителем и найти ответы на сокровенные вопросы...
Карты Таро - Гадание на Желание или Событие 1.0
Карты Таро - Гадание на Желание или Событие - Одна из самых древних систем гаданий "Карты Таро", которая насчитывает не одну тысячу лет. В этом гадании использован
Египетский Оракул 1.5
Египетский Оракул - Данная программа позволяет вам гадать по древней египетской системе, которая полностью основана на стариных философских манускриптах
Гадания по Книге перемен 4.01
Гадания по Книге перемен - эта "старинная" программка заключает в себе интереснейшие гадания по методике древнекитайских гексаграмм ("Книга Перемен")
Книга Перемен 1.5
Книга Перемен - данная программа позволяет вам гадать по "Книге Перемен", которая полностью основана на древних философских китайских манускриптах
Хиромант 1.0
Хиромант - Хиромантия - гадание по руке - древняя наука, завесу тайны которой приоткроет эта программа. Поможет узнать некоторые секреты узора ваших ладоней.