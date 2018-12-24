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Drive and Park для Android

Drive and Park 1.0.7 для Android

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Описание Drive and Park 1.0.7 для AndroidОписание   Скачать Drive and Park 1.0.7 для AndroidСКАЧАТЬ (42,02 Мб) Скриншоты Drive and Park 1.0.7 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Drive and Park 1.0.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Drive and Park 1.0.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Drive and Park - продемонстрируйте навыки крутой парковки, попробовав припарковать свой автомобиль у тротуара, выполняя лихие полицейские развороты. При этом нужно не врезаться в другие припаркованные автомобили, стараться не заезжать на чужие парковочные места и перегораживать проезжую часть - в этих случаях сразу же появляется полицейский патруль и вам придется начинать все сначала.

Все машины имеют разные габариты и скорость, поэтому паркуются они по разному. Автомобили выпадают случайным образом из находящихся в гараже в данный момент. Более сложные машины приносят больше прибыли при удачной парковке, причем идеально выполненная парковка принесет вдвое больше монет.

Управление в игре очень простое - достаточно тапнуть по экрану и удерживать палец для выполнения разворота. Отпустив палец слишком рано вы перегородите проезжую часть, а если слишком поздно - вылетите на тротуар или столкнетесь с другими припаркованными машинами.

Продемонстрируйте свое мастерство и докажите, что вы являетесь самым настоящим королем парковки.

Скриншоты Drive and Park:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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