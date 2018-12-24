Drive and Park - продемонстрируйте навыки крутой парковки, попробовав припарковать свой автомобиль у тротуара, выполняя лихие полицейские развороты. При этом нужно не врезаться в другие припаркованные автомобили, стараться не заезжать на чужие парковочные места и перегораживать проезжую часть - в этих случаях сразу же появляется полицейский патруль и вам придется начинать все сначала.

Все машины имеют разные габариты и скорость, поэтому паркуются они по разному. Автомобили выпадают случайным образом из находящихся в гараже в данный момент. Более сложные машины приносят больше прибыли при удачной парковке, причем идеально выполненная парковка принесет вдвое больше монет.

Управление в игре очень простое - достаточно тапнуть по экрану и удерживать палец для выполнения разворота. Отпустив палец слишком рано вы перегородите проезжую часть, а если слишком поздно - вылетите на тротуар или столкнетесь с другими припаркованными машинами.

Продемонстрируйте свое мастерство и докажите, что вы являетесь самым настоящим королем парковки.