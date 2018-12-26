Popular Wars - бесплатная аркада, которая по принципу игры напоминает Agar.io и ей подобные. Игроку необходимо за отведенные ему 2 минуты, набрать как можно больше последователей (фоловеров), и тем самым расширить свой круг влияния, обойдя всех соперников на карте.

Бегайте по карте, ищите места с наибольшим количеством нейтральных человечков и привлекайте их на свою сторону. Можно захватывать более слабых игроков, но при этом стоит остерегаться более сильных противников, которые в свою очередь могут захватить вас с вашими фоловерами.

В настройках можно менять подсветку главного героя, а также менять его костюмы. Также присутствует возможность открывать новые игровые локации.

Основные возможности: