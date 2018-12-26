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Popular Wars для Android

Popular Wars 1.0.12 для Android

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Описание Popular Wars 1.0.12 для AndroidОписание   Скачать Popular Wars 1.0.12 для AndroidСКАЧАТЬ (55,15 Мб) Скриншоты Popular Wars 1.0.12 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Popular Wars 1.0.12 для AndroidСтатистика   Отзывы о Popular Wars 1.0.12 для AndroidОтзывы (0)  
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Popular Wars - бесплатная аркада, которая по принципу игры напоминает Agar.io и ей подобные. Игроку необходимо за отведенные ему 2 минуты, набрать как можно больше последователей (фоловеров), и тем самым расширить свой круг влияния, обойдя всех соперников на карте.

Бегайте по карте, ищите места с наибольшим количеством нейтральных человечков и привлекайте их на свою сторону. Можно захватывать более слабых игроков, но при этом стоит остерегаться более сильных противников, которые в свою очередь могут захватить вас с вашими фоловерами.

В настройках можно менять подсветку главного героя, а также менять его костюмы. Также присутствует возможность открывать новые игровые локации.

Основные возможности:

  • Собирайте последователей в любой точки на карте.
  • Захватите последователей более слабых игроков.
  • Избегайте более сильных противников.
  • Динамическая и «разрушаемая» среда.
  • Возможность открывать новые карты.
  • Возможность покупать своему персонажу новые костюмы и многое другое.
Скриншоты Popular Wars:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАркады и 2D
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