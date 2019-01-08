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5 Капитал - первое на российском рынке финансовое приложение, которое не заставляет тратить меньше, а учит тратить правильно. Удобный и лаконичный интерфейс, уникальная методология и все инструменты для того, чтобы сколотить капитал! Правила, на которых держится "Капитал": Мы решаем, что делать с деньгами прежде, чем их тратим. Сделайте расходы предсказуемыми. Спланируйте свой бюджет. Дайте каждому рублю работу. Учет расходов помогает сэкономить лишь 5% доходов. Планирование — более 20%. В “Капитале” удобный интерфейс для планирования бюджета и тонкая настройка категорий под свой стиль жизни.

Мы знаем, за что заплатим сегодня и через несколько месяцев. Смотрите в будущее. Распишите разовые расходы на полгода вперед и лишь однажды зафиксируйте ежемесячные траты. Для этого в “Капитале” есть функция повтора.

Мы платим себе, а потом другим. Покупки, кредиты, развлечения. Вы отдаете свои деньги кому угодно, но только не себе. Ежемесячно платите себе 10% заработка. Чтобы эти деньги приносили новые деньги, открывайте депозиты. И помните: богатые наращивают активы, бедные — обязательства. В “Капитале” есть все необходимое для учета активов, инвестиций и обязательств

Мы делаем финансовое планирование частью жизни. Работа с финансами должна стать таким же обыденным занятием, как чистить зубы по утрам. В течение дня вносите доходы и расходы. Неделю заканчивайте сверкой остатков по счетам. Раз в месяц дополняйте бюджет новыми целями. Превратите это в привычку. Финансовые привычки способны творить чудеса! Ключевые особенности приложения: Планируйте бюджет. Добавляйте категории доходов и расходов, а также создавайте свои.

Контролируйте финансовые потоки. Соберите все счета в одном месте – наличность, дебетовые и кредитные карты, активы, обязательства.

Ставьте цели. Вы сможете планировать свой бюджет на несколько месяцев вперед.

Проводите транзакции одним кликом. Фиксируйте одним нажатием на иконку любые движения средств, будь то покупка товара или получение зарплаты.

Сверяйте остатки. Ничего страшного, если жизнь внесла в бюджет свои коррективы. Вы сможете отредактировать категории, остатки по счетам и транзакции.

Формируйте капитал. Наглядные показатели в главном окне помогут вашему бюджету ежемесячно прирастать деньгами. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Что нового в Капитал 1.3 для iPhone, iPad?

Добавили в приложение зеленый цвет.

Переделали список транзакций, чтобы было удобнее сводить остатки за месяц.

Поправили косметику для iPhone X.