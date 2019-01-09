LDPlayer для Windows

LDPlayer 3.46

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание LDPlayer 3.46Описание   Скачать LDPlayer 3.46СКАЧАТЬ (266,87 Мб) Скриншоты LDPlayer 3.46Скриншоты (2)   Статистика LDPlayer 3.46Статистика   Отзывы о LDPlayer 3.46Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

LDPlayer - Android-эмулятор для запуска мобильных игр на ПК. Имеется поддержка запуска нескольких копий, есть возможность управления с клавиатуры, присутствует запись видео, скриншоты и запись скриптов, а также полноценная поддержка Google Play Market и всех приложений внутри него.

Особенности приложения:

  • поддержка запуска нескольких копий без каких-дибо ограничений;
  • высокая скорость запуска;
  • возможность управления с клавиатуры и с помощью мыши;
  • совместимость с различными типами игр;
  • гладкое управление и стабильная и эффективная работа;
  • запись видео, скриншоты и запись скриптов;
  • полноценная поддержка Google Play Market и всех приложений внутри него.

 

Что нового в LDPlayer 3.46?
  • Исправлена путаница обзора и проблемма зависа, оптимизация производительности эмулятора "Garena Free Fire"
  • Добавлена новая функция "Снимать фото при видеозвонке", совместное использование камеры при мультиплеере
  • Исправлена проблема знака ударения вьетнамского языка и испанского языка
  • Добавлен индонезийский язык
  • Исправлены баги
Скриншоты LDPlayer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Арабскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
ТОП-сегодня раздела "Эмуляторы"
 

VirtualBox 6.0.0.127566

VirtualBox - приложение, которое позволяет пользователю создавать виртуальные машины с конфигурациями реального ПК, и затем запускать на них любую операционную

Android SDK 24.4.1

Android SDK - универсальная оболочка для моделирования и разработки различных программных продуктов под операционную систему Android

VMware Workstation 15.0.2 build 10952284

VMware Workstation - приложение для одновременного запуска на ПК нескольких операционных систем, благодаря использованию системы виртуализации. Реализована поддержка

Nox App Player 6.2.6.1

Nox App Player - неплохой эмулятор оси Android для запуска мобильной системы на компьютере. Обеспечивает поддержку практически всех приложений с Google Play и

Droid4X 0.10.6

Droid4X - отличный эмулятор операционки Android для запуска приложений этой мобильной ОС на стационарных ПК под управлением Windows

MEmu 6.0.6.0

MEmu - отличный эмулятор операционной системы Android, который полностью настраивается под предпочтения и потребности пользователя, и позволяет насладиться любимыми

скачать Adguard

Отзывы о программе LDPlayer

Admin

Отзывов о программе LDPlayer 3.46 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 