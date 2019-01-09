VirtualBox 6.0.0.127566
VirtualBox - приложение, которое позволяет пользователю создавать виртуальные машины с конфигурациями реального ПК, и затем запускать на них любую операционную
Android SDK 24.4.1
Android SDK - универсальная оболочка для моделирования и разработки различных программных продуктов под операционную систему Android
VMware Workstation 15.0.2 build 10952284
VMware Workstation - приложение для одновременного запуска на ПК нескольких операционных систем, благодаря использованию системы виртуализации. Реализована поддержка
Nox App Player 6.2.6.1
Nox App Player - неплохой эмулятор оси Android для запуска мобильной системы на компьютере. Обеспечивает поддержку практически всех приложений с Google Play и
Droid4X 0.10.6
Droid4X - отличный эмулятор операционки Android для запуска приложений этой мобильной ОС на стационарных ПК под управлением Windows
MEmu 6.0.6.0
MEmu - отличный эмулятор операционной системы Android, который полностью настраивается под предпочтения и потребности пользователя, и позволяет насладиться любимыми