WhereIsMyPhoto - программа, которая поможет Вам найти Ваши фотоснимки по самым различным критериям, например дате снимка, настройкам фотоаппарата (ISO, выдержка и др.) и прочее. Утилита сканирует выбранную папку со всеми подпапками, находя и открывая файлы изображений (JPEG/JPG), извлекая метаданные и сравнивая их с заданными Вами критериями.

Программа отбирает только те фотографии, которые соответствуют всем выбранным критериям. Если снимок не удовлетворяет хоть одному из них, он не будет отображен в списке. Функционал программы в настоящее время находится на стадии тестирования, поэтому возможны ошибки и ложные срабатывания (или наоборот, какие-то снимки не будет найдены).

Отмечайте галочками те критерии поиска, которые для Вас важны. Заполняйте уточняющие поля. Поля для ввода выдержки могут быть представлены дробью вида «1/5» или целым числом. Поля для ввода ISO — целыми числами. Поле для ввода фирмы камеры должно содержать только имя производителя. Можно искать фотографии, которые были отредактированы. На данный момент находятся изображения, которые были обработаны в Adobe PhotoShop, GIMP и Paint.NET.