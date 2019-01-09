WhereIsMyPhoto для Windows

WhereIsMyPhoto 0.7

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Описание WhereIsMyPhoto 0.7Описание   Скачать WhereIsMyPhoto 0.7СКАЧАТЬ (1,73 Мб) Скриншоты WhereIsMyPhoto 0.7Скриншоты (1)   Статистика WhereIsMyPhoto 0.7Статистика   Отзывы о WhereIsMyPhoto 0.7Отзывы (0)  
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WhereIsMyPhoto - программа, которая поможет Вам найти Ваши фотоснимки по самым различным критериям, например дате снимка, настройкам фотоаппарата (ISO, выдержка и др.) и прочее. Утилита сканирует выбранную папку со всеми подпапками, находя и открывая файлы изображений (JPEG/JPG), извлекая метаданные и сравнивая их с заданными Вами критериями.

Программа отбирает только те фотографии, которые соответствуют всем выбранным критериям. Если снимок не удовлетворяет хоть одному из них, он не будет отображен в списке. Функционал программы в настоящее время находится на стадии тестирования, поэтому возможны ошибки и ложные срабатывания (или наоборот, какие-то снимки не будет найдены).

Отмечайте галочками те критерии поиска, которые для Вас важны. Заполняйте уточняющие поля. Поля для ввода выдержки могут быть представлены дробью вида «1/5» или целым числом. Поля для ввода ISO — целыми числами. Поле для ввода фирмы камеры должно содержать только имя производителя. Можно искать фотографии, которые были отредактированы. На данный момент находятся изображения, которые были обработаны в Adobe PhotoShop, GIMP и Paint.NET.

Скриншоты WhereIsMyPhoto:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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