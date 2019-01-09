Everything 1.4.1.924
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
Duplicate Cleaner 4.1.0 Free
Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые
Auslogics Duplicate File Finder 7.0.21.0
Auslogics Duplicate File Finder - эффективная и легкая в использовании программа, предназначенная для поиска и удаления ненужных дубликатов файлов
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по
Duplicate File Finder 7.2
Duplicate File Finder - инструмент для поиска и удаления на своем компьютере дубликатов файлов - видео, музыка, изображения, документы и т.д.
AllDup 4.1.8
AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере