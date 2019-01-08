PS4 Remote Play - приложение, которое дает пользователю возможность транслировать в потоковом режиме любимые игры формата PlayStation 4 на экран ноутбука или компьютера, а также играть в мультиплеер с друзьями (например один из вас играет на ПК, а другой на подсоединенной PS4).

Все что необходимо для того чтобы воспользоваться дистанционным воспроизведением, это высокоскоростное соединение с Интернетом, беспроводной игровой контроллер Dualshock 4, а также учетная запись для PlayStation Network.

Кроме этого поддерживаются некоторые мобильные девайсы, на которые можно транслировать игры с PS4, как например портативная консоль PS Vita, устройства серии Sony Xperia, включая Sony Xperia XZ2 и XZ1, Xperia X Performance, а также Z3, Z4, и Z5 серии.

Также присутствует возможность играть в игры для PS4 на PlayStation TV, благодаря функции дистанционного воспроизведения для трансляции игр по домашней сети Wi-Fi.