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Battlelands Royale для Android

Battlelands Royale 1.2.0 для Android

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Описание Battlelands Royale 1.2.0 для AndroidОписание   Скачать Battlelands Royale 1.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (83,9 Мб) Скриншоты Battlelands Royale 1.2.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Battlelands Royale 1.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Battlelands Royale 1.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Battlelands Royale - мобильная игра для Android-устройств в жанре Battle Royale. Все довольно стандартно - прыгайте с парашютом, лутайте и выживайте. Постепенно зона уменьшается в размерах, заставляя игроков постоянно перемещаться, участвовать в стычках и не сидеть на одном месте. Присутствует большой выбор разнообразного вооружения, огромная карта, возможность персонализировать своего персонажа с повышением своего уровня, уникальные награды, командные бои и многое другое.

Особенности игры:

  • 32 игрока сражаются друг с другом в 3-5 минутными боях в режиме реального времени.
  • Веселая анимация и захватывающий геймплей.
  • Возможность играть в одиночку или объединяться с другими игроками.
  • Огромная карта с уникальными локациями, как например Убежище, Корабль, Лабиринт и Тренинград.
  • Возможность разблокировать парашюты, эмоции и специальные символы, набирая XP и повышая уровень.
  • Разблокируйте редких и легендарных персонажей.
  • Уникальные награды и многое другое.
Скриншоты Battlelands Royale:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЭкшен и 3D
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