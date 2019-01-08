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Увлекательная RPG с 4 классами персонажей, эпической сюжетной линией и жаркими PvP-битвами. В игре вы встретитесь с демонической расой, которая вернулась на Землю
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Dungeon Hunter 3 - перенесет вас в сказочный мир, который хотят захватить темные силы. Это классическая RPG с возможностью выбора персонажа и дальней его "прокачки".
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