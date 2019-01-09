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Найди слова для Android

Найди слова 1.81 для Android

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Описание Найди слова 1.81 для AndroidОписание   Скачать Найди слова 1.81 для AndroidСКАЧАТЬ (6,27 Мб) Скриншоты Найди слова 1.81 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Найди слова 1.81 для AndroidСтатистика   Отзывы о Найди слова 1.81 для AndroidОтзывы (0)  
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Найди слова - головоломка для Android, в которой необходимо находить слова среди хаотического нагромождения букв. Игроку необходимо искать слова в большом квадрате и выделять их, проводя по ним пальцем, причем слова могут быть написаны как слева направо, так и справа налево. С каждым уровнем сложность будет повышаться, так что скучать вам не придется. Доступно 30 категорий, более 700 уровней и более 4000 слов. Имеются подсказки.

Ключевые особенности приложения:

  • Большое количество уровней на самые разные темы
  • Более 30 категорий, более 700 уровней, более 4000 слов
  • Приятный интерфейс
  • Возможность использовать подсказки
Скриншоты Найди слова:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Найди слова

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