Opera Mini 38.0.2254.134507 для Android Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик Opera 49.2.2361.134358 для Android Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив программу, вы получите такие же возможности, как у десктопной версии и UC Browser Mini 11.2.0 для Android UC Browser Mini - облегченная версия одного из самых популярных мобильных браузеров, в основу которой легла фирменная технология U2 Kernel. Браузер содержит лишь

Google Chrome 71.0.3578.99 для Android Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически Opera Max 3.1.52 для Android Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте Яндекс.Браузер Лайт 18.4.2.100 для Android Небольшой и компактный Яндекс.Браузер Лайт не займет много места на внутренней памяти вашего устройства. Отличительной чертой браузера является отсутствие