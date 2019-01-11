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Forge of Empires для Android

Forge of Empires 1.142.2 для Android

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Описание Forge of Empires 1.142.2 для AndroidОписание   Скачать Forge of Empires 1.142.2 для AndroidСКАЧАТЬ (81,75 Мб) Скриншоты Forge of Empires 1.142.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Forge of Empires 1.142.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Forge of Empires 1.142.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Forge of Empires - увлекательная мобильная игра в жанре стратегии и градостроительства. Игроку предстоит развивать небольшую деревушку, и со временем превратить ее в огромную империю, захватывая новые территории, развивая технологии и увеличивая количество новых построек.

Сражайтесь с другими игроками и проявите себя как мудрый король и успешный военачальник. Станьте лидером растущего королевства, проходите с ним через различные эпохи, исследуйте новые технологии, расширяйте свою империю и станьте героем эпической истории.

Особенности игры:

  • Постройте свой город и развивайте его начиная с Каменного века до Новейших времён (и далее).
  • Развивайте новые технологии и открывайте новые здания и товары.
  • Производите сырье для изготовления товаров.
  • Обменивайтесь товарами и торгуйте с соседями.
  • Открывайте новые территории, устанавливайте контроль над их провинциями и получайте награды.
  • Захватывайте район за районом путем военных действий или искусных переговоров.
Скриншоты Forge of Empires:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСтратегии
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