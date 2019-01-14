Multiplex для Android

Multiplex 1.3.8 для Android

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Описание Multiplex 1.3.8 для AndroidОписание   Скачать Multiplex 1.3.8 для AndroidСКАЧАТЬ (29,36 Мб) Скриншоты Multiplex 1.3.8 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Multiplex 1.3.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Multiplex 1.3.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Multiplex - официальное приложение сети кинотеатров Multiplex, благодаря которому можно удобно просматривать расписание кинотеатров, покупать электронные билеты на фильмы и хранить их сразу в телефоне, узнавать об акциях и специальных предложениях, а также ознакомиться с анонсами ближайших премьер или датой выхода ожидаемого фильма.

Основные возможности приложения:

  • Просмотр ближайших сеансов.
  • Возможность ознакомиться с анонсами.
  • Покупка электронных билетов на фильмы и возможность сохранить их в телефоне.
  • Возможность своевременно ознакомиться с акциями и спецпредложениями.
  • Функция возврата билетов.
  • Настройка уведомлений.
Скриншоты Multiplex:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Multiplex

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