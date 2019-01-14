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Lark Player для Android

Lark Player 2.20.1 для Android

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Описание Lark Player 2.20.1 для AndroidОписание   Скачать Lark Player 2.20.1 для AndroidСКАЧАТЬ (7,37 Мб) Скриншоты Lark Player 2.20.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Lark Player 2.20.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Lark Player 2.20.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Lark Player - бесплатный и простой в эксплуатации аудио и видеоплеер, который идеально подходит для комфортного просмотра видео или прослушивания любимых треков. Присутствует поддержка всех медиа форматов, настраиваемые плейлисты, наличие всех необходимых инструментов для управления воспроизведением, громкостью, яркостью видео, скоростью и пр., встроенный таймер сна, эквалайзер и др.

Ключевые особенности приложения:

  • Наличие всех необходимых инструментов для управления воспроизведением, громкостью, яркостью видео, скоростью и т.д.
  • Сменные темы оформления.
  • Наличие встроенных аудио пресетов и 5-полосный эквалайзер.
  • Воспроизведение аудио и видео (в разных форматах) с вашего устройства, SD-карты или YouTube.
  • Возможность делиться своими любимыми песнями и видео с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.
  • Возможность загружать файлы субтитров.
  • Настраиваемые уведомления.
  • Встроенный таймер сна и многое другое.
Скриншоты Lark Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыПлееры
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