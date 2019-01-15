Dropbox Paper для Android

Dropbox Paper 126.1.4 для Android

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Описание Dropbox Paper 126.1.4 для AndroidОписание   Скачать Dropbox Paper 126.1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (96,03 Мб) Скриншоты Dropbox Paper 126.1.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Dropbox Paper 126.1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dropbox Paper 126.1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Dropbox Paper - совместное рабочее пространство, где участники рабочей группы могут работать над совместными проектам, а также делиться друг с другом своими первоначальными идеями. Присутствует возможность работать с любыми данными от видео и изображений до звука и программного кода.

С помощью приложения можно создавать новые документы или изменять уже существующие и делиться ими с коллегами прямо из приложения, публиковать комментарии и отвечать на них, видеть все, что делают ваши коллеги, а также работать в режиме оффлайн.

Ключевые особенности программы:

  • Файлы, фотографии, приложения — возможность работать с разным контентом в рамках одного документа.
  • Возможность создавать задания, добавлять сроки сдачи, оставлять друг другу комментарии.
  • Возможность сохранять идеи, планировать следующие шаги, делиться своими мыслями.
  • Возможность пригласить коллег и они смогут оставлять комментарии, создавать списки заданий или выставлять сроки сдачи.
  • Возможность отправлять приглашения, чтобы разрешить другому пользователю просматривать или изменять ваш документ.
Скриншоты Dropbox Paper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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