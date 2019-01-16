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Ashampoo Video Optimizer Pro для Windows

Ashampoo Video Optimizer Pro 1.0.0

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Описание Ashampoo Video Optimizer Pro 1.0.0Описание   Скачать Ashampoo Video Optimizer Pro 1.0.0СКАЧАТЬ (87,66 Мб) Скриншоты Ashampoo Video Optimizer Pro 1.0.0Скриншоты (3)   Статистика Ashampoo Video Optimizer Pro 1.0.0Статистика   Отзывы о Ashampoo Video Optimizer Pro 1.0.0Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Ashampoo Video Optimizer Pro – мощный и функциональный инструмент, который позволяет улучшить качество пользовательских видеороликов. Присутствует оптимизация контраста, цвета и баланса белого, а также имеется автоматическое удаление тряски, часто присутствующей на видео с телефонов и экшн-камер, что позволяет стабилизировать Ваши видео.

Программа исправляет искажения от линзы, а также содержит пресеты популярных моделей камер. Также присутствует возможность добавлять различные эффекты (как например слоумо, тайм-лапс, тилт-шифт и пр.), тексты и комментарии, поддерживается обрезка, вращение, нарезка и объединение видео.

Функциональные особенности:

  • Автоматическое исправление трясущихся видео.
  • Автоматическое исправление искажений объектива.
  • Чёткие визуальные эффекты и идеальные цвета.
  • Замедленное движение и тайм-лапс.
  • Прекрасно подойдет для видеороликов, снятых на цифровую камеру, экшн-камеру, смартфон или с помощью дрона.
  • Встроенный редактор позволит легко повернуть и отредактировать видеофайл.
  • Пакетная обработка файлов и многое другое.
Скриншоты Ashampoo Video Optimizer Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 6999 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват
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Отзывы о программе Ashampoo Video Optimizer Pro

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