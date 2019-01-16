Ashampoo Video Optimizer Pro – мощный и функциональный инструмент, который позволяет улучшить качество пользовательских видеороликов. Присутствует оптимизация контраста, цвета и баланса белого, а также имеется автоматическое удаление тряски, часто присутствующей на видео с телефонов и экшн-камер, что позволяет стабилизировать Ваши видео.
Программа исправляет искажения от линзы, а также содержит пресеты популярных моделей камер. Также присутствует возможность добавлять различные эффекты (как например слоумо, тайм-лапс, тилт-шифт и пр.), тексты и комментарии, поддерживается обрезка, вращение, нарезка и объединение видео.
Функциональные особенности:
Автоматическое исправление трясущихся видео.
Автоматическое исправление искажений объектива.
Чёткие визуальные эффекты и идеальные цвета.
Замедленное движение и тайм-лапс.
Прекрасно подойдет для видеороликов, снятых на цифровую камеру, экшн-камеру, смартфон или с помощью дрона.
Встроенный редактор позволит легко повернуть и отредактировать видеофайл.