Ashampoo WinOptimizer для Windows

Ashampoo WinOptimizer 16.00.20

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Описание Ashampoo WinOptimizer 16.00.20Описание   Скачать Ashampoo WinOptimizer 16.00.20СКАЧАТЬ (26,73 Мб) Скриншоты Ashampoo WinOptimizer 16.00.20Скриншоты (5)   Статистика Ashampoo WinOptimizer 16.00.20Статистика   Отзывы о Ashampoo WinOptimizer 16.00.20Отзывы (0)  
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Ashampoo WinOptimizer – проверенный пакет для настройки Microsoft Windows. Одной из самых популярных функций являются различные средства очистки, которые уничтожают следы работы в Интернете, временные файлы, остатки удалённых программ и прочий мусор. Такие модули, как Antispy и Конфиденциальность сохраняют конфиденциальность пользователей и предотвращают нежелательную отправку телеметрии, позволяя пользователям выбрать, какая информация передаётся и синхронизируется.

Три интеллектуальные автоматические функции поддерживают систему в чистоте, ускоряют запуск программ и повышают производительность в играх. Более того, для улучшения общей стабильности и производительности системы, очищается реестр Windows, оптимизируются элементы автозапуска и удаляются неверные ссылки.

Несколько инструментов для анализа системы обеспечивают подробную информацию об установленном аппаратном обеспечении и программных компонентах, а модуль тонкой настройки был улучшен, чтобы предоставить ещё больше настраиваемых параметров Windows на выбор.

В пакет был добавлен менеджер электропитания, чтобы помочь пользователям сэкономить энергию и время работы от батареи. Менеджер расширений браузеров управляет расширениями всех основных браузеров нескольких учётных записей, и предоставляет возможность быстро удалить нежелательные дополнения. Новая стартовая страница была переделана и укомплектована большим числом функций и информацией. 80 новых и быстрых компонент делают эту версию WinOptimizer быстрейшей из всех.

Функциональные особенности:

  • Ускоряйте и очищайте Вашу систему
  • Эффективно освобождайте место на диске
  • Поддерживайте состояние жёсткого диска и системы
  • Экономьте энергию и сохраняйте время работы от батареи с помощью Energy Manager
  • Мощное управление расширениями браузера
Скриншоты Ashampoo WinOptimizer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2199 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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