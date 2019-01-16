Etsy для Android

Etsy 5.13.0 для Android

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Описание Etsy 5.13.0 для AndroidОписание   Скачать Etsy 5.13.0 для AndroidСКАЧАТЬ (15,35 Мб) Скриншоты Etsy 5.13.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Etsy 5.13.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Etsy 5.13.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Etsy - мобильное Android-приложение, которое предоставляет доступ к огромному рынку изделий ручной работы и предметов старины и уникальных штучных товаров. С помощью программы можно найти вдохновляющий подарок для близкого человека, уникальные свадебные презенты или ювелирные изделия ручной работы, а также стильные украшения, одежду и винтажную мебель. Кроме этого с помощью Etsy можно не только покупать, но и продавать, что несомненно будет полезно всем хендмейдерам.

Ключевые особенности приложения:

  • Сохраните предметы и выбранные магазины в избранное, чтобы вернуться к ним позже.
  • Получайте уведомления о заказе.
  • Общение непосредственно с владельцами магазинов, чтобы получить все ответы на интересующие вас вопросы.
  • Наличие рекомендованных товаров.
  • Широкий набор вариантов оплаты, в том числе Android Pay.
  • И многое другое.
Скриншоты Etsy:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыдругое
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Отзывы о программе Etsy

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