TickTick для Android

TickTick 4.8.5 для Android

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Описание TickTick 4.8.5 для AndroidОписание   Скачать TickTick 4.8.5 для AndroidСКАЧАТЬ (13,48 Мб) Скриншоты TickTick 4.8.5 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика TickTick 4.8.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о TickTick 4.8.5 для AndroidОтзывы (0)  
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TickTick - функциональное Android-приложение, которое сочетает в себе менеджер задач и список дел на каждый день (to do list), органайзер, планировщик и таймер Pomodoro. Присутствует возможность работы в оффлайн режиме, имеется моментальная синхронизация с различными устройствами.

С помощью программы можно создавать чек листы, списки покупок, поставить цель и выделить приоритеты для любого дела. Также приложение может выступать в роли трекера привычек, поможет не забыть поздравить друга с днем рождения, установив напоминания и виджеты, записывать какие-либо свои идеи или заметки. Присутствует импорт данных с Wunderlist, Any.do и GTasks.

Основные возможности приложения:

  • быстрый набор todo задач с авто датами и автокорректором;
  • голосовой набор текста;
  • повторяющиеся напоминания о делах с управлением времени, даты и места, где планировщик напомнит о списке задач;
  • кастомизированный лист задач и подзадач, чек лист, быстрый блокнот, которые можно фильтровать и объединять в тематические папки;
  • управление задачами свайпами;
  • календарь виджет и другие виджеты;
  • возможность добавления pdf и фото к спискам задач;
  • интеграция с Google Calendar и Google Tasks;
  • синхронизация задач и заметок на всех устройствах;
  • организация работы с помощью планировщика задач с таймером Pomodoro;
  • просмотр своей графики результативности и эффективности в статистике.
Скриншоты TickTick:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
 Программа TickTick отмечена редакцией SoftPortal.com
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