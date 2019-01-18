TickTick - функциональное Android-приложение, которое сочетает в себе менеджер задач и список дел на каждый день (to do list), органайзер, планировщик и таймер Pomodoro. Присутствует возможность работы в оффлайн режиме, имеется моментальная синхронизация с различными устройствами.
С помощью программы можно создавать чек листы, списки покупок, поставить цель и выделить приоритеты для любого дела. Также приложение может выступать в роли трекера привычек, поможет не забыть поздравить друга с днем рождения, установив напоминания и виджеты, записывать какие-либо свои идеи или заметки. Присутствует импорт данных с Wunderlist, Any.do и GTasks.
Основные возможности приложения:
быстрый набор todo задач с авто датами и автокорректором;
голосовой набор текста;
повторяющиеся напоминания о делах с управлением времени, даты и места, где планировщик напомнит о списке задач;
кастомизированный лист задач и подзадач, чек лист, быстрый блокнот, которые можно фильтровать и объединять в тематические папки;
управление задачами свайпами;
календарь виджет и другие виджеты;
возможность добавления pdf и фото к спискам задач;
интеграция с Google Calendar и Google Tasks;
синхронизация задач и заметок на всех устройствах;
организация работы с помощью планировщика задач с таймером Pomodoro;
просмотр своей графики результативности и эффективности в статистике.