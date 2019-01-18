Agoda для Android

Agoda 6.44.0 для Android

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Описание Agoda 6.44.0 для AndroidОписание   Скачать Agoda 6.44.0 для AndroidСКАЧАТЬ (62,92 Мб) Скриншоты Agoda 6.44.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Agoda 6.44.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Agoda 6.44.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Agoda — удобный инструмент для поиска и бронирования лучших предложений на любой тип жилья по всему миру. Программа позволяет экономия до 80% с эксклюзивными предложениями для подписчиков, осуществлять бронирование жилья прямо из приложения и пр.

Присутствует множество удобных фильтров для поиска, фотографий высокого разрешения, имеются карты, информация о местности, а также огромное количество отзывов от реальных пользователей, которые помогут вам в выборе идеального жилья в вашей поездке в рамках бюджета.

Ключевые особенности:

  • Доступ к предложениям, не представленным на официальном сайте.
  • Дополнительная экономия до 80% с эксклюзивными предложениями для подписчиков, горящими и секретными предложениями и многим другим.
  • Поиск среди 1,9 миллионов отелей, вилл, гостиниц и любых других типов жилья для вашего отпуска на вашем языке и с ценами в предпочитаемой вами валюте.
  • Удобные фильтры поиска, фотографии высокого разрешения, карты, информация о местности, а также огромное количество отзывов от реальных пользователей.
  • Приложение сохраняет ваучер, информацию о бронировании и карты на вашем устройстве для легкой регистрации заезда и экономии бумаги. Вы можете управлять вашими бронированиями, а также вносить в них изменения в любое время и в любом месте.
  • Возможность добавить свой объект размещения и начать зарабатывать.
Скриншоты Agoda:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Agoda

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