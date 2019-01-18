Agoda — удобный инструмент для поиска и бронирования лучших предложений на любой тип жилья по всему миру. Программа позволяет экономия до 80% с эксклюзивными предложениями для подписчиков, осуществлять бронирование жилья прямо из приложения и пр.
Присутствует множество удобных фильтров для поиска, фотографий высокого разрешения, имеются карты, информация о местности, а также огромное количество отзывов от реальных пользователей, которые помогут вам в выборе идеального жилья в вашей поездке в рамках бюджета.
Ключевые особенности:
Доступ к предложениям, не представленным на официальном сайте.
Дополнительная экономия до 80% с эксклюзивными предложениями для подписчиков, горящими и секретными предложениями и многим другим.
Поиск среди 1,9 миллионов отелей, вилл, гостиниц и любых других типов жилья для вашего отпуска на вашем языке и с ценами в предпочитаемой вами валюте.
Удобные фильтры поиска, фотографии высокого разрешения, карты, информация о местности, а также огромное количество отзывов от реальных пользователей.
Приложение сохраняет ваучер, информацию о бронировании и карты на вашем устройстве для легкой регистрации заезда и экономии бумаги. Вы можете управлять вашими бронированиями, а также вносить в них изменения в любое время и в любом месте.
Возможность добавить свой объект размещения и начать зарабатывать.