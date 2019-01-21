Smule для Android

Smule 6.1.3 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Smule 6.1.3 для AndroidОписание   Скачать Smule 6.1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (53,36 Мб) Скриншоты Smule 6.1.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Smule 6.1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Smule 6.1.3 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Smule - приложение, которое придется по душе всем любителям караоке. Данная программа позволяет исполнять любимые песни как соло, так и дуэтом с людьми по всему миру, причем имеется возможность спеть совместно с такими звездами, как Эд Ширан и Луис Фонси.

Доступно огромное количество всемирно известных треков (поп-хиты, баллады, классика, темы мюзиклов, саундтреки и пр.) всех возможных жанров. Присутствует возможность записывать вокальные партии, добавлять различные аудиоэффекты и видеофильтры, и делиться получившимися шедеврами с друзьями в социальных сетях.

Основные возможности программы:

  • Пойте караоке миллионы песен с музыкой и словами.
  • Пойте соло или дуэтом, пойте а капелла, танцуйте, играйте на инструментах или просто наслаждайтесь своим выступлением!
  • Добейтесь профессионального звучания. Добавляйте к своим вокальным партиям студийные эффекты.
  • Используйте коррекцию тона во время исполнения.
  • Станьте звездой в собственном музыкальном видео! Сначала запишите вокальные партии, а затем добавьте любое свое видео.
  • Чтобы запись была профессиональной, применяйте видеофильтры.
  • Чтобы сделать свою запись на еще эффектнее, добавляйте визуальные эффекты (например, дым, пузырьки и светлячки).
  • Выкладывайте свои творения на международной платформе Smule с более чем 50 млн пользователей.
  • Отмечайте свои любимые исполнения караоке.
  • Пойте караоке с популярными артистами — Шоном Мендесом, Джейсоном Деруло, Train, Ником Джонасом, Чарли Путом, Джеймсом Артуром, Джесси Джей и многими другими.
  • Улучшайте свое мастерство и пойте караоке как профессионал.
  • Ежедневное обновление песен в каталоге. Выбирайте любые стили из огромной библиотеки караоке — поп, R&B, рок, рэп, хип-хоп, кантри, латина и пр.
  • Подключайтесь с помощью Facebook для поиска друзей на Smule и исполнения с ними караоке, а также общения с другими певцами!
  • Выбирайте темы — Селфи, Винтаж, Ч/б, Сепия или Бойцовский клуб.
Скриншоты Smule:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Музыка
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Супер диктофон 1.3.88 для Android

Простой и удобный диктофон с большим количеством функций может записать сотни часов разговоров благодаря семи различным вариантам качества аудио. Записывайте звук в

Shazam 8.4.1-180315 для Android

Shazam – хотите все знать о звучащей рядом музыке? Запускайте приложение, нажимайте значок Shazam и через несколько секунд вы получите обширную информацию, от

Walk Band 7.1.9 для Android

Walk Band – сыграйте на фортепьяно, гитаре, барабанах или драм-машине в этом реалистичном музыкальном симуляторе. Режим обучения позволит новичкам освоить основные

Запись звонков 4.16 для Android

Запись звонков - пожалуй одно из лучших приложений для записи входящих и исходящих телефонных вызовов для устройств под управлением ОС Android

Запись звонков 1.36.3557.173 для Android

Бесплатное приложение для записи телефонных разговоров. С помощью программы можно записывать исходящие и входящие звонки, добавлять выбранные номера в "белый"

Яндекс.Музыка 2.9 для Android

Яндекс.Музыка – более 20 млн. композиций ожидают вас в приложении. Слушайте музыку с интернетом или без, знакомьтесь с новинками в различных жанрах, просматривайте

скачать Adguard

Отзывы о программе Smule

Admin

Отзывов о программе Smule 6.1.3 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 