Smule - приложение, которое придется по душе всем любителям караоке. Данная программа позволяет исполнять любимые песни как соло, так и дуэтом с людьми по всему миру, причем имеется возможность спеть совместно с такими звездами, как Эд Ширан и Луис Фонси.
Доступно огромное количество всемирно известных треков (поп-хиты, баллады, классика, темы мюзиклов, саундтреки и пр.) всех возможных жанров. Присутствует возможность записывать вокальные партии, добавлять различные аудиоэффекты и видеофильтры, и делиться получившимися шедеврами с друзьями в социальных сетях.
Основные возможности программы:
Пойте караоке миллионы песен с музыкой и словами.
Пойте соло или дуэтом, пойте а капелла, танцуйте, играйте на инструментах или просто наслаждайтесь своим выступлением!
Добейтесь профессионального звучания. Добавляйте к своим вокальным партиям студийные эффекты.
Используйте коррекцию тона во время исполнения.
Станьте звездой в собственном музыкальном видео! Сначала запишите вокальные партии, а затем добавьте любое свое видео.
Чтобы запись была профессиональной, применяйте видеофильтры.
Чтобы сделать свою запись на еще эффектнее, добавляйте визуальные эффекты (например, дым, пузырьки и светлячки).
Выкладывайте свои творения на международной платформе Smule с более чем 50 млн пользователей.
Отмечайте свои любимые исполнения караоке.
Пойте караоке с популярными артистами — Шоном Мендесом, Джейсоном Деруло, Train, Ником Джонасом, Чарли Путом, Джеймсом Артуром, Джесси Джей и многими другими.
Улучшайте свое мастерство и пойте караоке как профессионал.
Ежедневное обновление песен в каталоге. Выбирайте любые стили из огромной библиотеки караоке — поп, R&B, рок, рэп, хип-хоп, кантри, латина и пр.
Подключайтесь с помощью Facebook для поиска друзей на Smule и исполнения с ними караоке, а также общения с другими певцами!
Выбирайте темы — Селфи, Винтаж, Ч/б, Сепия или Бойцовский клуб.