Cookpad для Android

Cookpad 2.97.1.0 для Android

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Описание Cookpad 2.97.1.0 для AndroidОписание   Скачать Cookpad 2.97.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (9,25 Мб) Скриншоты Cookpad 2.97.1.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Cookpad 2.97.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Cookpad 2.97.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Cookpad - бесплатное Android-приложение, которое предоставляет пользователю пошаговые рецепты с фото на каждый день. Присутствует умный поиск рецептов, встроенный чат для общения с единомышленниками и друзьями, имеется возможность добавлять комментарии с фото под рецептами, проводятся регулярные конкурсы с эксклюзивными призами.

Функциональные особенности приложения:

  • Лучшие рецепты на каждый день, написанные самими пользователями.
  • Отсутствие рекламы.
  • Возможность делиться понравившимися рецептами и общаться друг с другом в чатах.
  • Возможность подписываться на понравившихся авторов и всегда видеть их новые рецепты в своей ленте.
  • Умный поиск по самым разным запросам.
  • Рецепты на все случаи жизни - халяльные рецепты для мусульман, здоровое питание, разнообразные рецепты для детей, блюда для веганов и сыроедов и пр.
  • Каталог рецептов включает традиционно популярные разделы кулинарии (заготовки на зиму, супы, салаты, выпечка, закуски, десерты, напитки, коктейли, пицца и т.д.).
Скриншоты Cookpad:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыКулинария, напитки
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