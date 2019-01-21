Cookpad - бесплатное Android-приложение, которое предоставляет пользователю пошаговые рецепты с фото на каждый день. Присутствует умный поиск рецептов, встроенный чат для общения с единомышленниками и друзьями, имеется возможность добавлять комментарии с фото под рецептами, проводятся регулярные конкурсы с эксклюзивными призами.
Функциональные особенности приложения:
Лучшие рецепты на каждый день, написанные самими пользователями.
Отсутствие рекламы.
Возможность делиться понравившимися рецептами и общаться друг с другом в чатах.
Возможность подписываться на понравившихся авторов и всегда видеть их новые рецепты в своей ленте.
Умный поиск по самым разным запросам.
Рецепты на все случаи жизни - халяльные рецепты для мусульман, здоровое питание, разнообразные рецепты для детей, блюда для веганов и сыроедов и пр.
Каталог рецептов включает традиционно популярные разделы кулинарии (заготовки на зиму, супы, салаты, выпечка, закуски, десерты, напитки, коктейли, пицца и т.д.).