InstaBee для Windows

InstaBee 1.0.0

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Описание InstaBee 1.0.0Описание   Скачать InstaBee 1.0.0СКАЧАТЬ (49 Мб) Скриншоты InstaBee 1.0.0Скриншоты (3)   Статистика InstaBee 1.0.0Статистика   Отзывы о InstaBee 1.0.0Отзывы (0)  
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В наши дни трудно найти кого-то, кто не знает о Instagram, и миллионы людей во всем мире используют его каждый день. Но что делать, если вы хотите сохранить понравившуюся фотографию или видео? Что делать, если вам нужно сделать резервную копию вашего профиля?

С InstaBee вы можете не только просматривать Instagram, но и быстро и легко сохранять любые понравившиеся вам видео и изображения. С помощью двух щелчков мыши вы можете скачать все фотографии и видео из Instagram из любого профиля пользователя или результатов поиска.

Гибкие настройки программы позволяют выбрать, какие файлы и сколько из них вы хотите скачать. Приложение правильно называет загруженные файлы с указанием имени автора, даты и описания. Таким образом, даже если вы загрузите тысячи изображений и видео, файлы будут отсортированы в правильном порядке, и их можно будет легко идентифицировать. Кроме того, вы можете использовать программу для резервного копирования своей учетной записи Instagram.

Скриншоты InstaBee:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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