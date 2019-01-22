В наши дни трудно найти кого-то, кто не знает о Instagram, и миллионы людей во всем мире используют его каждый день. Но что делать, если вы хотите сохранить понравившуюся фотографию или видео? Что делать, если вам нужно сделать резервную копию вашего профиля?

С InstaBee вы можете не только просматривать Instagram, но и быстро и легко сохранять любые понравившиеся вам видео и изображения. С помощью двух щелчков мыши вы можете скачать все фотографии и видео из Instagram из любого профиля пользователя или результатов поиска.

Гибкие настройки программы позволяют выбрать, какие файлы и сколько из них вы хотите скачать. Приложение правильно называет загруженные файлы с указанием имени автора, даты и описания. Таким образом, даже если вы загрузите тысячи изображений и видео, файлы будут отсортированы в правильном порядке, и их можно будет легко идентифицировать. Кроме того, вы можете использовать программу для резервного копирования своей учетной записи Instagram.