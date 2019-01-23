Искажение в виде рыбьего глаза – это основная проблема популярных экшн-камер, которая в лучшем случае нежелательна, а в худшем – напрягает при просмотре. Программа Ashampoo Video Fisheye Removal автоматически исправляет искажения от линзы для получения кристально чистого реалистичного изображения.

Более 50 тщательно подобранных пресетов для всех основных экшн-камер (GoPro, Mobius ActionCam, Rollei, Sony и многих других) обеспечивают мгновенное исправление по клику по одной кнопке. Встроенный предпросмотр в реальном времени позволяет с лёгкостью выполнять ручные настройки.

Данное приложение делает много больше, чем просто исправляет искажения в виде рыбьего глаза. Программа также позволяет выполнять поворот (на 90°, 180°, 270° или другой угол) или отражение видео, а также сохранять их в различные популярные форматы. А в то время, как другие программы заставляют Вам кликать по множеству вложенных меню, Ashampoo Video Fisheye Removal выводит все основные функции в одном легко доступном месте в виде слайдеров и областей ввода для тонкой настройки. Оптимизируйте экспозицию или температуру цвета и превращайте даже посредственные снимки в настоящее произведение искусства!