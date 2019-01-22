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Simply Piano by JoyTunes для Android

Simply Piano by JoyTunes 3.3 для Android

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Описание Simply Piano by JoyTunes 3.3 для AndroidОписание   Скачать Simply Piano by JoyTunes 3.3 для AndroidСКАЧАТЬ (98,8 Мб) Скриншоты Simply Piano by JoyTunes 3.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Simply Piano by JoyTunes 3.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Simply Piano by JoyTunes 3.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Simply Piano by JoyTunes - отличное Android-приложение, предназначенное для обучения игре на фортепиано, которое подойдет как новичкам, так и профессионалам. Необходимо расположить свое мобильное устройство с запущенной программой возле пианино или синтезатора, и приложение сразу же распознает, что за мелодию вы играете. И благодаря этой обратной связи можно быстро научиться играть или же улучшить свои существующие навыки. Доступные курсы соответствуют 2 годам обучения фортепиано, а новые курсы постоянно добавляются.

Ключевые особенности приложения:

  • Огромная библиотека всевозможных мелодий всех известных жанров.
  • Наличие курсов для разных музыкальных вкусов и разных уровней игры на фортепиано.
  • Возможность постепенно изучить основы - от чтения нот до игры обеими руками.
  • Идеально подходит для всех возрастов, и не требует никаких предварительных знаний.
Скриншоты Simply Piano by JoyTunes:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыОбучающий софт - Музыка
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