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Audio Dedupe для Windows

Audio Dedupe 4.1.0.1

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Описание Audio Dedupe 4.1.0.1Описание   Скачать Audio Dedupe 4.1.0.1СКАЧАТЬ (6,49 Мб) Скриншоты Audio Dedupe 4.1.0.1Скриншоты (4)   Статистика Audio Dedupe 4.1.0.1Статистика   Отзывы о Audio Dedupe 4.1.0.1Отзывы (0)  
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Audio Dedupe - инновационный инструмент, который может распознавать дубликаты песен, даже если они хранятся в разных форматах и не помечены тегами ID3.

Программа найдет все похожие или точные дубликаты аудиофайлов в папке и ее подпапках. Причем в отличии от своих аналогов Audio Dedupe фактически «слушает» музыку и может распознать песню, даже если она сохранена в разных аудио форматах. Разработчики заявляют, что установленное по умолчанию 70%-ое сходство звука работает лучше всего, но у пользователя имеется возможность изменять это значение по своему усмотрению.

После завершения процесса сканирования программа группирует все найденные дубликаты аудиофайлов, и может автоматически отмечать файлы с меньшим битрейтом, меньшей длительностью воспроизведения и / или меньшим размером для удаления (файлы более низкого качества).

Резервную копию дубликатов можно сохранить, так как приложение может перемещать файлы в указанную папку, сохраняя структуру каталогов. Поддерживаются форматы файлов MP3, MP2, MP1, MPA, WAV, OGG, AIFF, AAC, MP4, FLAC, AC3, WavPack (WV), Musepack (MPC) и Windows Media Audio (WMA).

Ключевые особенности:

  • Поиск всех похожих или точных дубликатов аудио файлов в указанных пользователем папках.
  • Поиск похожих или дубликатов музыкальных файлов по ID3 тегам, таких как название, альбом и исполнитель.
  • Поиск точных дубликатов музыкальных файлов, с использованием алгоритма быстрой проверки контрольной суммы.
  • Возможность вручную регулировать процент идентичности аудио.
  • Аудио файлы с более низким битрейтом, с меньшей длительностью воспроизведения и меньшим размеров могут быть автоматически помечены для удаления.
  • Старые аудиофайлы могут быть автоматически помечены для удаления.
  • Встроенный аудиоплеер.
  • Возможность вручную выбрать дубликаты аудио файлов для удаления.
  • Повторяющиеся аудиофайлы могут быть перемещены в корзину, другую папку или безвозвратно удалены.
  • Поддержка аудио форматов MP3, MP2, MP1, MPA, WAV, OGG, AIFF, AAC, MP4, M4A, FLAC, AC3, WavPack (WV), Musepack (MPC), Windows Media Audio (WMA), Monkey's Audio (APE) и True Audio (TTA).

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