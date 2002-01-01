Audio Dedupe - инновационный инструмент, который может распознавать дубликаты песен, даже если они хранятся в разных форматах и не помечены тегами ID3.
Программа найдет все похожие или точные дубликаты аудиофайлов в папке и ее подпапках. Причем в отличии от своих аналогов Audio Dedupe фактически «слушает» музыку и может распознать песню, даже если она сохранена в разных аудио форматах. Разработчики заявляют, что установленное по умолчанию 70%-ое сходство звука работает лучше всего, но у пользователя имеется возможность изменять это значение по своему усмотрению.
После завершения процесса сканирования программа группирует все найденные дубликаты аудиофайлов, и может автоматически отмечать файлы с меньшим битрейтом, меньшей длительностью воспроизведения и / или меньшим размером для удаления (файлы более низкого качества).
Резервную копию дубликатов можно сохранить, так как приложение может перемещать файлы в указанную папку, сохраняя структуру каталогов. Поддерживаются форматы файлов MP3, MP2, MP1, MPA, WAV, OGG, AIFF, AAC, MP4, FLAC, AC3, WavPack (WV), Musepack (MPC) и Windows Media Audio (WMA).
Ключевые особенности:
Поиск всех похожих или точных дубликатов аудио файлов в указанных пользователем папках.
Поиск похожих или дубликатов музыкальных файлов по ID3 тегам, таких как название, альбом и исполнитель.
Поиск точных дубликатов музыкальных файлов, с использованием алгоритма быстрой проверки контрольной суммы.
Возможность вручную регулировать процент идентичности аудио.
Аудио файлы с более низким битрейтом, с меньшей длительностью воспроизведения и меньшим размеров могут быть автоматически помечены для удаления.
Старые аудиофайлы могут быть автоматически помечены для удаления.
Встроенный аудиоплеер.
Возможность вручную выбрать дубликаты аудио файлов для удаления.
Повторяющиеся аудиофайлы могут быть перемещены в корзину, другую папку или безвозвратно удалены.
Поддержка аудио форматов MP3, MP2, MP1, MPA, WAV, OGG, AIFF, AAC, MP4, M4A, FLAC, AC3, WavPack (WV), Musepack (MPC), Windows Media Audio (WMA), Monkey's Audio (APE) и True Audio (TTA).