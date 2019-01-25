Freelancer для Android

Freelancer 3.6.31 для Android

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Описание Freelancer 3.6.31 для AndroidОписание   Скачать Freelancer 3.6.31 для AndroidСКАЧАТЬ (73,12 Мб) Скриншоты Freelancer 3.6.31 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Freelancer 3.6.31 для AndroidСтатистика   Отзывы о Freelancer 3.6.31 для AndroidОтзывы (0)  
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Freelancer - официальное мобильное приложение, предоставляющее доступ к крупнейшему в мире рынку фриланса и краудсорсинга, который связывает работодателей и фрилансеров, и позволяет как нанимать самых лучших исполнителей, так и и самому искать работу из любой точки мира.

Ключевые особенности:

  • Опубликуйте бесплатно проект, выбирайте, будут ли проекты выполняться по фиксированной цене или с почасовой оплатой, и оплачивайте работу, только если на 100% будете удовлетворены результатами.
  • Нанимайте профессионалов в любой сфере - от веб-дизайна и производства продукции до графического дизайна и ввода данных.
  • Возможность предлагать свои услуги работодателям со всего мира и работать, когда вам удобно и где вам удобно.
  • Надежная система платежей, которая работает как для фрилансеров, так и для работодателей.
  • Поручайте выполнение проекта прямо на ходу. Просто нажмите "поручить" в мобильном приложении, и ваш фрилансер начнет работу.
  • Общение между заказчиками и исполнителями с помощью встроенного мессенджера.
  • Глобальная база работодателей.
  • Возможность подавать заявки прямо на ходу.
  • Начинайте работу только после того, как были загружены промежуточные платежи.
Скриншоты Freelancer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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