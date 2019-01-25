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Ultimate Guitar: Chords & Tabs для Android

Ultimate Guitar: Chords & Tabs 4.9.6 для Android

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Описание Ultimate Guitar: Chords & Tabs 4.9.6 для AndroidОписание   Скачать Ultimate Guitar: Chords & Tabs 4.9.6 для AndroidСКАЧАТЬ (70,28 Мб) Скриншоты Ultimate Guitar: Chords & Tabs 4.9.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Ultimate Guitar: Chords & Tabs 4.9.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ultimate Guitar: Chords & Tabs 4.9.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Ultimate Guitar: Chords & Tabs - удобное приложение, которое позволяет находить и учить любимые песни в самом большом в мире каталоге табулатур и аккордов для гитары, баса, барабанов, пианино и прочих музыкальных инструментов.

Присутствует возможность подбирать табы по типу, уровню сложности, тюнингу и рейтигу, имеется более 1.4 млн табулатур и аккордов к более чем 800 000 разнообразных песен, от нестареющей классики до самых свежих хитов. Также можно изучать новые гитарные техники в тематических коллекциях, подобранных профессиональными гитаристами.

Основные возможности приложения:

  • Более 1.4 млн табулатур и аккордов к более чем 800 000 песен.
  • Возможность играть любимые песни даже без интернета в оффлайн режиме.
  • Возможность создавать собственные коллекции табов с помощью плэйлистов.
  • Возможность редактировать аккорды, тексты, оставлять полезные заметки в персональных табах.
  • Просмотр видео, чтобы вспомнить мотив песни, или используй как бэкингтрек.
  • Настройка шрифта и размера таба.
  • Переключение песни в режим для левшей.
  • Наличие темного режима для выступления на сцене.
  • И многое другое.
Скриншоты Ultimate Guitar: Chords & Tabs:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.99
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМузыка
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Отзывы о программе Ultimate Guitar: Chords & Tabs

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