My Piano 3.7 для Android My Piano — загрузите приложение и сыграйте на 11 доступных инструментах, включая пианино, орган, электро-синтезатор, саксофон и др. Используйте встроенный сэмплер, Simply Piano by JoyTunes 3.3 для Android Мобильное Android-приложение для быстрого и легкого изучения фортепиано - от чтения нот до игры обеими руками. Присутствует множество мелодий всех музыкальных Абсолютный Слух 2 3.7.5 для Android Ваш персональный учитель и проводник в прекрасный мир музыки. Доступны наборы упражнений для развития фундаментальных навыков музыканта: интервалов, аккордов и гамм.

Smule 6.1.3 для Android Социальная сеть, объединяющая любителей музыки со всего мира. Пойте песни караоке или а капелла, записывайтесь вместе с друзьями или пойте дуэтом со звездами. Песни под гитару 7.0.9 для Android Песни под гитару – большая коллекция песен со всех стран мира с текстами и аккордами для игры на гитаре. Возможности приложения включают автопрокрутку текста Tub Thumper 0.44 для Android Tub Thumper - эмулятор настоящей барабанной установки в вашем Android-коммуникаторе. Каждый барабан при касании пальцем экрана издает свой звук, медные тарелки