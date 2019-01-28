Komodo IDE - полноценная интегрированная среда разработки, которая предлагает пользователю все необходимые инструменты для комфортной работы. Присутствует широкий диапазон поддерживаемых языков программирования (Python, PHP, Perl, Go, Ruby, Node.js, JavaScript и др.), подсветка синтаксиса, автозавершение кода, визуальный отладчик, интеграция с системами управления версиями (включая Git, Mercurial, Subversion, CVS, Perforce и Bazaar).
Кроме этого имеется огромное количество разнообразных дополнений, с помощью которых можно существенно расширить функционал приложения, доступны инструменты для совместной работы над проектом и многое другое.
Ключевые особенности приложения:
Высокая производительность и скорость работы.
Широкий диапазон поддерживаемых языков программирования (Python, PHP, Perl, Go, Ruby, Node.js, JavaScript и др.).
Подсветка синтаксиса.
Автозавершение кода.
Встроенный визуальный отладчик.
Удобный поиск по документам.
Поддержка сниппетов.
Простая навигация по файлам и проектам.
Предварительный просмотр в реальном времени, благодаря которой отпадет необходимость переключаться между браузером и редактором.
Интеграция с системами управления версиями (включая Git, Mercurial, Subversion, CVS, Perforce и Bazaar).
Поддержка дополнений.
Наличие инструментов для совместной работы над проектом.