Komodo IDE - полноценная интегрированная среда разработки, которая предлагает пользователю все необходимые инструменты для комфортной работы. Присутствует широкий диапазон поддерживаемых языков программирования (Python, PHP, Perl, Go, Ruby, Node.js, JavaScript и др.), подсветка синтаксиса, автозавершение кода, визуальный отладчик, интеграция с системами управления версиями (включая Git, Mercurial, Subversion, CVS, Perforce и Bazaar).

Кроме этого имеется огромное количество разнообразных дополнений, с помощью которых можно существенно расширить функционал приложения, доступны инструменты для совместной работы над проектом и многое другое.

Ключевые особенности приложения: