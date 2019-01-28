Komodo IDE для Windows

Komodo IDE 11.1.1 build 91089

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Описание Komodo IDE 11.1.1 build 91089Описание   Скачать Komodo IDE 11.1.1 build 91089СКАЧАТЬ (89,95 Мб) Скриншоты Komodo IDE 11.1.1 build 91089Скриншоты (1)   Статистика Komodo IDE 11.1.1 build 91089Статистика   Отзывы о Komodo IDE 11.1.1 build 91089Отзывы (0)  
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Komodo IDE - полноценная интегрированная среда разработки, которая предлагает пользователю все необходимые инструменты для комфортной работы. Присутствует широкий диапазон поддерживаемых языков программирования (Python, PHP, Perl, Go, Ruby, Node.js, JavaScript и др.), подсветка синтаксиса, автозавершение кода, визуальный отладчик, интеграция с системами управления версиями (включая Git, Mercurial, Subversion, CVS, Perforce и Bazaar).

Кроме этого имеется огромное количество разнообразных дополнений, с помощью которых можно существенно расширить функционал приложения, доступны инструменты для совместной работы над проектом и многое другое.

Ключевые особенности приложения:

  • Высокая производительность и скорость работы.
  • Широкий диапазон поддерживаемых языков программирования (Python, PHP, Perl, Go, Ruby, Node.js, JavaScript и др.).
  • Подсветка синтаксиса.
  • Автозавершение кода.
  • Встроенный визуальный отладчик.
  • Удобный поиск по документам.
  • Поддержка сниппетов.
  • Простая навигация по файлам и проектам.
  • Предварительный просмотр в реальном времени, благодаря которой отпадет необходимость переключаться между браузером и редактором.
  • Интеграция с системами управления версиями (включая Git, Mercurial, Subversion, CVS, Perforce и Bazaar).
  • Поддержка дополнений.
  • Наличие инструментов для совместной работы над проектом.
Скриншоты Komodo IDE:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $295.00
Ограничение в работе программы21 день, функциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы кода - Редакторы
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