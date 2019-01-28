YouTube Детям - полезное приложение как для маленьких пользователей YouTube, так и их родителей. Программа предлагает не только массу развлекательного и познавательного контента для малышей, но содержит функции родительского контроля, позволяя управлять тем, как приложением пользуются ваши дети.

В программе используются алгоритмы, которые исключают из приложения ролики, не подходящие для семейного просмотра, но даже если такое видео и найдется, то его можно тут же оперативно заблокировать. Также присутствует возможность отключить функцию поиска роликов для своего ребенка, устанавливать ограничения по времени использования приложением и многое другое.

Ключевые возможности: