Мир кроссвордов 1.4.4 для Android
Мир кроссвордов – тренируйте свой мозг разгадыванием кроссвордов. Установив приложение, вам не понадобится носить с собой кучу журналов или газет. Присутствуют
Японские кроссворды Катана 8.5 для Android
Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их особенность заключается в разгадывании не слов, а картинок. Изначально
Слова из Слова 5.5 для Android
Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер
Все Сканворды 1.3.2c для Android
Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в
Homescapes 1.3.0.900 для Android
Дворецкий Остин возвращается в дом своего детства, с котором связано много счастливых воспоминаний. Он находится в несколько запущенном состоянии, и ваша задача
Игры Разума 0.7.2 для Android
Игры разума – бесплатный сборник интереснейших и захватывающих логических головоломок для мобильных устройств на платформе Android, который предлагает пользователю