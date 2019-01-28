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Angry Birds Dream Blast для Android

Angry Birds Dream Blast 1.5.1 для Android

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Описание Angry Birds Dream Blast 1.5.1 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds Dream Blast 1.5.1 для AndroidСКАЧАТЬ (77,33 Мб) Скриншоты Angry Birds Dream Blast 1.5.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Angry Birds Dream Blast 1.5.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds Dream Blast 1.5.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Angry Birds Dream Blast - аркадная головоломка от разработчика популярной серии игр про злых птичек, в которой, на этот раз, мелкие пернатые будут взрывать цветные шарики, решать головоломки и выполнять разные задания.

Игровой процесс очень прост: лопай шарики и комбинируй разные усилители. Достаточно тапнуть по группе шаров одинакового цвета, чтобы они лопнули, и если количество шаров будет превышать четыре, то игроку станет доступен усилитель - Рэд. Дальнейшие эксперименты по совмещению птиц приведут к открытию Чака, Бомба и более мощных усилителей.

Для прохождения каждого уровня потребуется определенное количество ходов, и в случае провала теряется одна жизнь и уровень придется начать с самого начала.

Особенности:

  • Прикасайся к группам шариков грез, чтобы лопать их.
  • Создавай комбинации из большого числа шариков, чтобы дать волю особым силам.
  • Шарики грез падают в соответствии с законами физики, что делает каждый уровень уникальным!
  • Испытания разных видов!
  • Сотни забавных уровней.
Скриншоты Angry Birds Dream Blast:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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