Angry Birds Dream Blast - аркадная головоломка от разработчика популярной серии игр про злых птичек, в которой, на этот раз, мелкие пернатые будут взрывать цветные шарики, решать головоломки и выполнять разные задания.

Игровой процесс очень прост: лопай шарики и комбинируй разные усилители. Достаточно тапнуть по группе шаров одинакового цвета, чтобы они лопнули, и если количество шаров будет превышать четыре, то игроку станет доступен усилитель - Рэд. Дальнейшие эксперименты по совмещению птиц приведут к открытию Чака, Бомба и более мощных усилителей.

Для прохождения каждого уровня потребуется определенное количество ходов, и в случае провала теряется одна жизнь и уровень придется начать с самого начала.

Особенности: